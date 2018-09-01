Nereden nereye…

Değişken döviz kurları, artan vergi oranları, gelişen teknolojiler, yükselen maliyetler, lojistik sorunlar derken özellikle ülkemizde sıfır km otomobil fiyatları inanılması güç bir noktaya doğru gitti, gidiyor... Çok değil sadece bir yıl önce 68 bin 700 TL'den satılan Opel Corsa bugün satın almak istediğinizde 102 bin 900 tl'ye gelen fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Peki diğer ucuz otomobillerde durum ne?

Değişken kurlar, artan vergi oranları derken bu yıl otomobil satışlarında ciddi bir gerileme yaşanıyor. 2017 yılı aynı döneminde 483 bin 455 olan toplam pazar bu yıl 406 bin 82’ye geriledi. Bu durum da bizim aklımızda geçen yılın fiyatlarıyla bu yılın fiyatlarındaki değişimin ne kadar olduğunu düşündürdü. İşte Türkiye’de geçen yıl satılan en ucuz otomobillerin fiyatlarıyla bugün satılan aynı otomobillerin fiyatları. 2017 Dacia Sandero 1.0 48.950 TL – (2018) 74.900 TL 2017 Hyundai i10 56.900 TL – (2018) 89.050 TL 2017 Fiat Panda 1.2 57.900 TL – (2018) 85.900 TL 2017 Fiat Egea 1.4 Fire 64.900 TL – (2018) 85.900 TL 2017 Nissan Micra 1.2 AT 65.800 TL – (2018) 88.250 TL 2017 Peugeot 208 1.2 Access 66.900 TL – (2018) 92.400 TL 2017 Renault Clio 1.2 67.600 TL – (2018) 89.150 TL 2017 Dacia Logan MCV 1.5 dCi 2017 68.650 TL – (2018) 84.250 TL 2017 Opel Corsa 1.2 68.700 TL – (2018) 102.900 TL 2017 Skoda Fabia 1.0 72.200 TL – (2018) 89.900 TL