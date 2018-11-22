Nissan Ghosn’u göndermeye hazırlanıyor!

Nissan bugün Carlos Ghosn'un tutuklanmasının ardından olağanüstü olarak toplanıyor. Bu toplantının sebebi olarak ise Ghosn'un başkanlığını devredecek olması gösteriliyor.

Reuters’ın haberine göre Nissan yönetim kurulu Japonya’daki merkezde toplanacak ve Renault’un üst düzey yöneticileri de video konferansla toplantıya katılacak. Japon medyası bu toplantı sonucunda Ghosn’un Nissan tarafından da yönetimde yer almayacağının onaylanacağını belirtiyor. Yani Ghosn, ittifakın diğer tarafı olan Renault gibi Nissan’daki görevinden de alınacak.

Nissan yöneticilerin dokuz kişilik yönetimde beş koltuğu var ve Renault’da iki koltuğa sahip. Geriye kalan koltuklarda ise bağımsız bürokrat ve dış yöneticilere yer verilmiş. Ghosn ve Greg Kelly’nin göz altında olmasından dolayı geriye kalan erkeklerin oy vermesi ya da savunma yapması gerçekleşemez. Kalan yedi üye tarafından ise verilecek oylar sonucu belirleyici olacak.(Greg Kelly ittifakın tanıtım direktörlüğü görevinde ve Ghosn gibi mali konularda usulsüzlükleri tespit edilmiş bir yönetici)

Renault markası Ghosn’u CEO’luk görevinden geri çekti ve tekrar görevlendirmekten çekiniyor. Mitsubishi Motors ise gelecek hafta düzenlenecek olan toplantı sonrasında Ghosn’u başkanlıktan çıkarmayı planlıyor. Bu ittifakın geleceği için Japon Sanayi Bakanı ve Fransız Ekonomi bakanı Paris’te bir araya gelecekler.