Nissan’dan “yaza merhaba”

NISSAN`ın Mayıs ayına özel sunduğu fırsatlar ve finansman seçenekleriyle bahar heyecanı katlanıyor. Mayıs ayı boyunca NISSAN yetkili satıcılarında 50.000 TL ye varan kredi tutarlarına, %0 faiz ve 6.000TL’ye varan fiyat avantajları sunuluyor.

NISSAN, Mayıs ayı boyunca sunduğu fırsatlar ve finansman seçenekleriyle müşterilerine bahar heyecanını NISSAN yetkili satıcılarında yaşatıyor. 7-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanyalarda X-TRAIL, QASHQAI, JUKE, MICRA ve NAVARA modelleri 50 bin TL'ye varan kredi olanağı ve 12 ay boyunca %0 faizle satışa sunuluyor. Finansman seçenekleriyle birlikte 6.000 TL'ye varan fiyat avantajları da NISSAN yetkili satıcılarında müşterileri bekliyor.

QASHQAI, Uzatılmış Garanti ve NisKasko paketleriyle birlikte sunulan, 40 bin TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz imkanı ve 5.400TL'ye varan fiyat avantajlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, QASHQAI'nin ‘Visia' versiyonunu tercih eden müşteriler için, multimedya ve navigasyon sistemi de hediye ediliyor.

X-TRAIL modelinde ise 40.000TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz imkanının yanı sıra 5.000TL takas ve ek olarak da 3.250TL'ye varan fiyat avantajları, akıllı teknolojilerle tanışmak isteyen müşterileri bekliyor.

JUKE ise, 20 bin TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz imkânı ve 4.300 TL'ye varan fiyat avantajlarıyla NISSAN yetkili satıcılarında meraklılarını bekliyor. Üstelik teknolojiden vazgeçemeyenlere Mayıs ayında NISSAN Juke Skypack`lerde 8” dokunmatik multimedya ve navigasyon seçeneği 2.500 TL indirim fırsatıyla sunuluyor.

NAVARA, 50 bin TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz, 6.000TL'ye varan fiyat avantajı, 109.500 TL'den başlayan fiyatlar ve kasa havuzu hediyesiyle işine güç ve konfor katmak isteyen yeni sahiplerini bekliyor.