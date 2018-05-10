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Nissan’dan “yaza merhaba”

NISSAN`ın Mayıs ayına özel sunduğu fırsatlar ve finansman seçenekleriyle bahar heyecanı katlanıyor. Mayıs ayı boyunca NISSAN yetkili satıcılarında 50.000 TL ye varan kredi tutarlarına, %0 faiz ve 6.000TL’ye varan fiyat avantajları sunuluyor.

Sozcu.com.tr
android-time 09:00 10 Mayıs 2018
Haberler Otomotiv
Nissan’dan “yaza merhaba”
NISSAN`ın Mayıs ayına özel sunduğu fırsatlar ve finansman seçenekleriyle bahar heyecanı katlanıyor. Mayıs ayı boyunca NISSAN yetkili satıcılarında 50.000 TL ye varan kredi tutarlarına, %0 faiz ve 6.000TL’ye varan fiyat avantajları sunuluyor.

NISSAN, Mayıs ayı boyunca sunduğu fırsatlar ve finansman seçenekleriyle müşterilerine bahar heyecanını NISSAN yetkili satıcılarında yaşatıyor. 7-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanyalarda X-TRAIL, QASHQAI, JUKE, MICRA ve NAVARA modelleri 50 bin TL'ye varan kredi olanağı ve 12 ay boyunca %0 faizle satışa sunuluyor. Finansman seçenekleriyle birlikte 6.000 TL'ye varan fiyat avantajları da NISSAN yetkili satıcılarında müşterileri bekliyor.

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QASHQAI, Uzatılmış Garanti ve NisKasko paketleriyle birlikte sunulan, 40 bin TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz imkanı ve 5.400TL'ye varan fiyat avantajlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, QASHQAI'nin ‘Visia' versiyonunu tercih eden müşteriler için, multimedya ve navigasyon sistemi de hediye ediliyor.

X-TRAIL modelinde ise 40.000TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz imkanının yanı sıra 5.000TL takas ve ek olarak da 3.250TL'ye varan fiyat avantajları, akıllı teknolojilerle tanışmak isteyen müşterileri bekliyor.

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JUKE ise, 20 bin TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz imkânı ve 4.300 TL'ye varan fiyat avantajlarıyla NISSAN yetkili satıcılarında meraklılarını bekliyor. Üstelik teknolojiden vazgeçemeyenlere Mayıs ayında NISSAN Juke Skypack`lerde 8” dokunmatik multimedya ve navigasyon seçeneği 2.500 TL indirim fırsatıyla sunuluyor.

NAVARA, 50 bin TL kredi tutarına 12 ay boyunca %0 faiz, 6.000TL'ye varan fiyat avantajı, 109.500 TL'den başlayan fiyatlar ve kasa havuzu hediyesiyle işine güç ve konfor katmak isteyen yeni sahiplerini bekliyor.

Son güncelleme: android-time 08:1910.05.2018
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