‘O’ markanın ihracatı yüzde 54 arttı!

Brisa, yılın ilk 9 ayında toplam satış gelirlerinde %38 oranında büyüme kaydetti. Brisa’nın yurtiçi satış gelirlerindeki artış oranı %31 gerçekleşirken, yurt dışı satış gelirlerindeki artış oranı %54 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle Brisa’nın toplam ihracatı 173,6 milyon dolara ulaştı.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Brisa, 2018 yılı üçüncü çeyrek dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda başarılı bir büyüme performansı sergiledi. Brisa, bu dönemde toplam satış gelirlerinde %38 oranında büyüme kaydetti. Yurt içi satış gelirlerinde %31 artış sağlayan Brisa, yurt dışı satış gelirlerini de %54 artırdı ve yılın ilk dokuz ayında toplam 173,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sağlanan bu başarı şirketin FAVÖK performansına da yansıdı ve FAVÖK seviyesinde %55'lik artışla 371,9 milyon TL'lik büyüklük elde etti. Bu dönemde şirketin toplam net karı da 75,1 milyon TL'ye ulaştı.

Brisa CEO'su Cevdet Alemdar; ”Rekabetin arttığı yurt içi ve yurt dışı pazarlarda, teknoloji yatırımlarımız ile katma değerli ürün geliştirme kabiliyetimiz, sahadaki güçlü varlığımız ve lastiğin ötesinde değer sunan yenilikçi hizmetlerimiz ile hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. İhracatımıza hız kazandırmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor ve bu yönde marka yatırımlarımıza devam ediyoruz. 70 ülkede 6000 satış noktasında ülkemizi temsil ediyoruz. Bu dönemde, daralan Avrupa pazarında Türk mühendislerimizin ürettiği, ülkemizin yerli lastiği Lassa markamızla pazarın üzerinde büyüme kaydettik. Uluslararası ölçekte tercih edilirliğimizi ve ihracatımızı hızla artırıyoruz.

Brisa'nın finansal performansına değinen Brisa CFO'su Reşat Oruç ise, şirketin kur dalgalanmalarına karşı hedging mekanizmalarını etkin bir şekilde kullandığını belirterek şunları söyledi: ”Kredilerimiz ağırlıklı olarak 7 yıl vadeli, uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Söz konusu kısım, sabit faize ve TL'ye önceden bağlandığı için para piyasalarındaki dalgalanmadan kısıtlı etkilendik.”