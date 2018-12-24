Önce eş dost sonra fiyat!

Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarınayönelik araştırmaya göre tercihte ilk sırada yüzde 68 ile tanıdığı vegüvendiği birinin aracı geliyor. Uygun fiyat yüzde 36 ile ikinci sırada…

Beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Türkiye'deki otomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarına yönelik önemli bir araştırmaya imza attı. LeasePlan Türkiye'nin CarNext.com. araştırması raporuna göre, Türkiye'deki kullanıcıların ikinci el araç alım nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması ilk tercih oluyor. Katılımcıların yüzde 36'sı uygun fiyat nedeniyle ikinci ele yönelirken, bunu üst bir model almak isteyenler ve temiz olduğu için tercih edenler takip ediyor.

Yüzde 95'İ endişeli

İkinci elde en temel beklentiler arasında yüzde 21'i aracın hasarsız olması, yüzde 16'sı temiz ve bakımlı olması, yüzde 15'i az kilometre yapmış olmasına ve yalnızca yüzde 8'i ise motorun mekanik aksamlarının düzgün çalışıyor olmasına dikkat ediyor. Endişelerin başında ise yüzde 43 ile aracı uzak bir yerden almak gelirken, yüzde 40'ı aracın masraf çıkarmasından korkuyor. Sadece yüzde 5 hiçbir endişe duymuyor. Ayrıca yüzde 62'si bu süreçte oldukça yorulduğunu belirtiyor.

14 gün içinde iade

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Bu noktada, CarNext.com hizmetimiz sayesinde, söz konusu problemlerini ortadan kaldırıyoruz. Araçlarını güvendikleri, bildikleri birinden üstelik ilk sahibinden satın alabiliyorlar” dedi. Satışa çıkardıkları otomobillerin bakım ve servis geçmişinin şeffaf bir şekilde görülebilmesinin de tüketicilerin kaygılarına çare niteliğinde olduğunu belirten Oktay, “Üstelik satın aldıktan sonra memnun kalmadıkları herhangi bir nokta olması halinde 14 gün içinde iade garantisi sunuyoruz” açıklamasını yaptı.