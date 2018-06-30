Opel Corsa OPC Cup başladı

Opel Türkiye, Petlas, PWR Balata ve CMS sponsorluğunda Safari Motorsport tarafından gerçekleştirilen “Opel Corsa OPC CUP 2018”in ilk ayağı dünyanın en güzel pistlerinden biri olan Intercity İstanbul Park’ta koşuldu.

İlk ayağın birinci yarışında liderliği Ümit Ülkü aldı. İkinci sırayı Turgut Konukoğlu alırken üçüncülük ilk kez pilot koltuğuna oturan Vedat Dalokay'ın oldu.

Format gereği birinci yarışın sonucuna göre ilk 6 pilotun ters sıralama ile start aldığı ikinci yarışta da heyecan zirvedeydi. Yarışa dördüncü pozisyondan başlayan Vedat Dalokay rakiplerini birer birer geri de bırakarak birinciliğe uzandı. Turgut Konukoğlu bu yarışta da ikinciliği alırken, ilk yarışın galibi tecrübeli pilot Ümit Ülkü üçüncü sırada finiş görerek şampiyona liderliğini Dalokay ile paylaştı.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik Opel Corsa OPC Cup projesinin hayata geçmesinde büyük emeği geçen Safari Motorsport sahibi Hakan Dinç'i başarılı organizasyon için tebrik ederken, “renkli mücadele ortaya koyan yarışmacıların gençlerin pistlere gelmesi ve motor sporları sevgi ve tutkusunun yaygınlaşmasında çok önemli rol oynadığını” ifade etti.

230 hp gücündeki Opel Corsa OPC'lerin kıyasıya yarıştığı kupanın ikinci ayak yarışları 28-29 Temmuz tarihlerinde İzmit Körfez Pisti'nde erçekleşecek.