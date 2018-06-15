Opel PSA için yeni motor geliştiriyor!

PSA Grubu'nun yeni jenerasyon 4 silindirli benzinli motorunu, Opel mühendisleri Ruesselsheim'da geliştirecek. PSA'nın Opel'i satın almasının ardından yapılan ilk ortak mühendislik hamlesi.

PSA Grubu’nun 2022 yılında satışa sunmayı planladığı hibrit motorlu otomobillerinde kullanılacak olan bu motor, Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika’daki modellerde kullanılacak. PSA bu sayede 2026 yılına kadar bu pazarlarda Opel ile var olmuş olacak! Almanya Ruesselsheim’da bulunan bu merkez, Opel’in Amerika’da satılan otomobillerinin geliştirildiği bir fabrika olarak biliniyor. Opel’in PSA tarafından satın alınmasının ardından bu alanın PSA’ya ne kadar yararlı olacağını tahmin etmek, zor değil…

Opel’in şef mühendisi Christian Mueller yaptığı açıklamada, bu projenin küresel bir sorumluluğa sahip olduğu yönündeydi. Mueller’e göre yeni sorumluluklar markanın teknik olarak gelişmesini sağlayacak.

Hafif ticari araçlar gelişecek!

Opel’in belirttiğine göre, yeni motorlarla birlikte Ruesselsheim, hafif ticari araçları küresel pazarlara da hazırlayacak. Bağlanabilirlik, elektrikli motor ve otonom sürüş bu merkezde geliştirilecek olan teknolojiler. Ayrıca 2020 yılında ticari araç ürün gamında yer alan tüm van modeller elektrikli motorlara kavuşmuş olacak.

Almanya’daki bu merkezin en önemli sorumluluklarından diğerleri de alternatif yakıtlar, hidrojen yakıt hücreli motorlar, aktif güvenlik sistemleri, düz ve otomatik şanzıman fonksiyonlarını geliştirmek.

PSA CEO’su Carlos Tavares, 2021 yılına kadar bu sinerjileri hayata sokmaya yarayacak olan 1.1 milyar Euro’luk kaynağı Opel için bulacağına söz verdi. Maliyetleri azaltmak için PSA Grubu, ortak platform kullanımı, kombine edilmiş mühendislik (ortak teknoloji kullanımı) ve ortak üretim alanlarında geliştirmeler yapıyor. Opel CEO’su Michael Lohscheller özellikle ortak platform kullanımı sayesinde maliyetlerde yüzde 50 azalma yakalayacaklarını belirtiyor. Bunun aslında günümüzde karşımıza çıkan örnekleri var (Grandland X ve 3008-Crossland X ve 2008) ancak yeni Corsa ile bu durum daha da belirgin ve farklı olacak.

GM bünyesi altındayken Opel, 257 milyon Euro 2016 yılında kaybetmişti hatta tekrar bu rakamın üzerinde olduğu da o yıl konuşulan konular arasındaydı. PSA tarafından satın alındıktan sonra Opel, 2017 yılının son 5 ayında 179 milyon Euro zarar etmişti ve GM, 2017 yılının ilk 7 ayındaki kar ve zarar durumlarını basın ile paylaşmamıştı…