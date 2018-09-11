Opel’den şimdi al 2019 öde fırsatı!

Opel, Astra HB, Grandland X ve Insignia için şimdi al 2019’da öde kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyadan yararlanan müşterilere Alman otomobil üreticisi ek hediyeler de sunuyor.

Astra HB modelini tercih edenler, beş yıl ya da 75 bin km. Opel garantisine sahip olabilecekler. Opel'in 2016'da Avrupa'da yılın otomobili seçilen kompakt modelinde fiyatlar 192 bin 900 TL'den başlıyor.

Tercihini kompakt SUV modeli Grandland X'ten yana kullananlar 3 bin 500 TL değerindeki panoramik cam tavan seçeneğini hediye olarak alacaklar. Grandland X'te başlangıç fiyatı 225 bin 900 TL.

Opel'in amiral gemisi Insignia'yı kampanya ile satın alanlar ise 3 bin 100 TL değerindeki sunroof'a ek ücret ödemeyecekler. Insignia'da başlangıç fiyatı 253 bin 500 TL olarak açıklandı. Markanın kısıtlı zamanı olan Insignia meraklıları için hayata geçirdiği “Insignia Kapınızda” kampanyası da tüm hızıyla devam ediyor.