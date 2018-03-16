Opel’in PSA’ya satılmasına bir de buradan bakın!

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik ile hem en çok merak edilen PSA'ya satılma konusunu hem yeni modelleri hem de 2018 yılı hedeflerini Sapanca'daki Grandland X etkinliğinde konuştuk.

Geçen yıl otomotiv gündemine bomba gibi düşen Opel’in PSA grubuna satılması, özellikle Avrupa otomotiv pazarındaki dengeleri gelecek yıllarda değiştireceğe benziyor. PSA’nın bu pazarı çok iyi bilmesi ve kısa sürede zararda olan bir markayı kâra geçirmesi, Opel açısından Avrupa pazarı için çok iyi bir fırsat. Opel ile alakalı aklımıza gelen tüm soruları biz de Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik’e sorduk.

– PSA ile birleşme ne tarzda bir anlaşma ve bunun Opel’e ne tür faydaları olacak?

Aslına bakarsanız birleşmenin hakkında kesin bir şekilde açıklama yapmak doğru olmaz ama bu birleşme olayından sonra biz 100 günlük bir plan hazırladık Michael Lohscheller ile birlikte ve bu planda bizim neler yapmamız gerektiğini tamamen özgür bir şekilde elimizdeki varlıklarla ortaya koyduk ve o planı hayata geçirmeye başladık. PSA dünyasının bize sağladığı en büyük yarar, kendi referans noktalarımızı belirleyip, bundan önce neler yaptık şimdi neler yapabileceğimizi gösterecek. Ekstra olarak da PSA’nın doğru yaptığı durumları bizde kendimize adapte edeceğiz. Sonuçta PSA grup 3-4 yıldır zarar eden bir markayı devralıp Avrupa’nın en karlı markası konumuna getirdi, takdir edersiniz ki onların bu yönetim tarzından da öğrenecek çok şeyimiz var. Bu durumu da şu şekilde açıklayayım, PSA’dan bir takım fikirler alıp kendi planlarımıza adapte edeceğiz. Bizim planlarımız da tamamen değişmeyecek. Önceden Amerikan bir markanın çatısı altındaydık şimdi ise Avrupa’yı bilen Avrupalı bir markanın çatısı altındayız bu da bize Avrupa pazarında daha başarılı olma imkanı sunacak. Maliyetlerimizde de fayda sağlanacak durumlar olacak, ölçek ekonomisine göre bu duruma baktığınızda 1 lastik almak yerine artık 3 lastik alıp daha karlı bir iş yapmış olacağız. Ama işin temelinde Opel, Alman markası olarak duruşuna sahip olacak ve hayatına bu şekilde devam edecek.

– 2018 yılı Opel için nasıl geçecek sizce, özellikle Türkiye’de?

Opel markası Türkiye’de köklü markalardan biri bu yıl 28. yılımız, başarılarımız da ortada! Bu süre boyunca ortaya koyduğumuz çizgimizi bu yılda koruyacağımızdan emin olabilirsiniz. Ancak hacimli satışlarımız gerçekleştirdiğimiz bazı segmentlerden daha çok SUV ve D segmentinde satışlar yapmayı hedefliyoruz. Özellikle yeni SUV modellerimiz bize bu konuda çok fayda sağlayacak. Markayı daha yukarıya çıkarmayı planlıyoruz ve stratejimizde bu yönde.

– PSA ile birleşme gerçekleştikten sonra Crossland X ve Grandland X SUV modelleriyle tanıştık. Sizde bir önceki sorunun cevabında daha fazla SUV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dediniz. Acaba yeni bir SUV modeliyle mi karşılaşacağız, 7 koltuklu gibi?

Aslına bakarsanız bahsettiğiniz modeller birleşme öncesinde planlanan modellerdi. Bunlar aslında bizim PSA ile ortak bir payda da birleşmemizin ispatı niteliğindeydi. Ancak ne yazık ki yakın gelecekte yeni bir SUV modeli tanıtma planımız yok.

– Insignia’nın en hızlı versiyonu olan GSI’ı tanıttınız. OPC yerine artık GSI mı geri gelecek?

Performans konseptimizi efsane ismimiz olan GSI ile devam ettirme kararı aldık. Departman aynı departman ve aynı teknolojiyi kullanıyoruz.

– İngiltere’deki Vauxhall markanız birleşmeden etkilenecek mi?

Markamız değişmeyecek ve aynı şekilde devam edecek.

-1.6 litrelik 136 beygir güç üreten dizel bir üniteniz var, Astra, Insignia ve Mokka X’te kullanılan. Bu motor teknik olarak oldukça iyi bir konumda ve Grandland X’te de bu motorun olacağını düşünmüştüm. Ancak PSA’nın dizel motorunu kullandığınızı görünce merak ettim, bu motor hayatına

devam edecek mi?

Şöyle açıklayalım isterseniz, PSA’nın platformuna geçiş yaptığımız için aynı motoru bu altyapıya yerleştirmemiz zordu. Bu yüzden PSA’nın motor ve şanzımanını kullanmak zorunda kaldık. Ekstra olarak da 1.5 litrelik dizel motorlarımızın olacağından sizlere basın toplantımızda bahsetmiştik. Bu yeni motorlar 1.6 litrelik dizel motorların yerini alacak. Ama Insignia ve Astra’da bu motor yeni emisyon standartlarına ayak uyduracak. Crossland X ve Grandland X modellerinde kesinlikle olmayacak ve Opel’in donanımlarından kesin çıkacak mı tam olarak bilmiyorum.

– Opel’in en efsane ve ülkemizde de en çok tercih edilen modellerinizden biri olan Corsa hakkında durumlar nedir? Yeni otomobil ne zaman gelecek ve tamamen değişecek mi?

Önümüzdeki yıl tamemen yenilenen ve hiç beklemediğiniz bir otomobil karşınıza çıkacak. Adı yine Corsa ama tamamen değişik bir otomobil olacak!