Ortak araç kullanımına merhaba

Bosch ortak araçla seyahat etme alanında Amerikan start-up şirketi SPLT’yi satın alıyor.

Teknoloji ve servis tedarikçisi şirket Detroit'te kurulu bir Amerikan start-up şirketi olan Splitting Fares Inc.'i (SPLT) satın aldı. SPLT, şirketlerin, üniversitelerin ve belediye kurumlarının çalışanlarına ortak araç kullanımı hizmetlerini sunmalarını sağlayan bir platformu işletiyor.

Bu B2B yaklaşımı özellikle işe gidip gelenler için tasarlanmış. SPLT, işyerlerine veya okula giderken aynı rotayı paylaşan kişiler arasında bağlantı kurmak üzere bir uygulama kullanıyor. Bir algoritma, ortak araç kullanımını için en iyi bileşimi bulup en hızlı rotayı hesaplıyor. Burada amaç trafik sıkışıklığını azaltmak ve günlük yolcuğun daha rahat geçmesini sağlamak.

SPLT 2015 yılında kuruldu. Hâli hazırda, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Almanya'da yaklaşık 140.000 kullanıcı bu hizmetten yararlanıyor. Bosch yönetim kurulu üyesi Dr. Markus Heyn, “SPLT ile büyüyen mobilite hizmetleri alanındaki portföyümüzü genişletiyoruz.” dedi. Ağa bağlı mobilite hizmetleriyle, Bosch çift haneli rakamlarla büyüme kaydetmeyi hedefliyor.

İşe gidip gelenlerin sayısı giderek artıyor

Ortaklaşa araca binmek, araç paylaşımını ve taksileri organize etmek üzere dijital hizmetleri ve uygulamaları kullanan ortak araç kullanımı, ağa bağlı mobilite sektöründe büyüyen bir pazar. 2020 yılında, ortak araç kullanımından yararlanan kişi sayısının yüzde 60 artış göstererek 685 milyona yükselmesi öngörülüyor(kaynak: Statista).