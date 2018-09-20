OSS rüzgarı Automechanika Frankfurt’ta esti!

OSS, otomotiv satış sonrası pazarının en önemli buluşma noktası olan Automechanika Frankfurt’ta yerini aldı. Dernek, 40’a yakın üyesinin katılımcısı olduğu fuar kapsamında hayata geçirdiği OSS Tulip Lounge’da dört gün boyunca 350'yi aşkın kişiyi ağırladı.

OSS, bu yıl 25. kez kapılarını açan ve 181 ülkeden 136 bin ziyaretçiyi ağırlayan Automechanika Frankfurt'ta Türk Otomotiv Satış Sonrası pazarının gücünü gösterdi.11-15 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen fuarda bir ilke daha imza atan OSS, üyeleri ve misafirleri için oluşturduğu OSS Tulip Lounge alanında 350’yi aşkın kişiyi ağırladı. 4 gün boyunca OSS Lounge’ı kullanan üyeler, bu hizmetin özellikle yurt dışında büyük fayda sağladığını belirttiler.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Başkanı Rıza Şahin, gerek katılımcı gerekse ziyaretçi üyeleriyle birlikte fuarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu fuar hem dünyada sektörle ilgili yenilikleri takip etmek hem de sektörel girişimleri incelemek açısından çok önemli. Ülkemizdeki kur artışlarını ve değişkenlerini düşününce ne yapabiliriz noktasında sektörümüze yardımcı olacak çözümleri üretmek için buradaydık. OSS olarak sektörün birleştiği her noktada üyelerimizle birlikte yer almaya devam edeceğiz.”