“Oto galerici” dönemi değişiyor!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yetki belgesi sahibi olabilmek için mesleki yeterlilik belgesinin 13 Mayıs'tan itibaren zorunlu olacağını belirtti.

İlk defa 13 Şubat’ta resmi gazetede yayınlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ikinci el motorlu taşıt ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiğini Erkoç belirtti. Bu sayede yapılan ikinci el otomobil ticaretinin güvenli, kayıt edilebilir ve sistemli yapılması sağlanacak.

İkinci el otomobil ticareti yapan ya da yapacak olan işletmelerin ve kişilerin bu belgeleri almaları gerekiyor. Erkoç, ikinci el araç ticareti sektöründe devrim olarak nitelendirilen yönetmelik uyarınca alınması gereken yetki belgesi için ilk şartın da mesleki yeterlilik belgesi olduğuna işaret ederek, “Mesleki yeterlilik belgesi 13 Mayıs’ta zorunlu hale gelecek. MASFED, mesleki yeterlilik belgesi sınavı yapma ve değerlendirme, belge verme konularında yetkilendirilmiştir” dedi.

Erkoç, “Sınavlar, MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından yapılıyor. Meslektaşlarımızdan yoğun başvuru ve talep var. Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen uzman gözetmenler tarafından yapılıyor. Başvurular sonrasında OTONOMİ’de bulunan sınav merkezimizle gezici sınav merkezlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyor. Şimdiye kadar Ankara başta olmak üzere İstanbul, Çorum, Eskişehir illerimizde sınavlar gerçekleşti. Çok sayıda arkadaşımız sınavlara girerek belgelerini aldı.” açıklamasını yaptı.

Bu belgeyi almak için bu ticareti yapan esnafların, esnaf ve sanatkar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekiyor.Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti şartı aranıyor. Yetki belgesi almak isteyenlerin iflas etmemiş veya iflas ettiyse bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilanının bulunmaması, devletin güvenliğine ve anayasal düzene yönelik suçlardan ceza almamış olması da isteniyor.