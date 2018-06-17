Otokar’ın hafif tankı ilk defa Paris’te!

Otokar, Avrupa’nın en büyük savunma sanayii fuarı olan ve Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Eurosatory 2018’de TULPAR Hafif Tankı’nı ilk kez sergiliyor.

Eurosatory 2018’de yerini alan Otokar, hafif tankı olan TULPAR’ı ilk defa Paris’te ortaya çıkarttı. Otokar standında ayrıca kendi özgü ve farklı tasarımı olan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ARMA, COBRA II, KAYA II, COBRA zırhlı araçlarını ve kule sistemleri de yerini almış durumda.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç “Türkiye'nin en deneyimli, en geniş ürün gamına sahip ve 30 ülkede aktif olarak araçları kullanılması itibari ile uluslararası seviyede kabiliyetleri kanıtlanmış kara araçları üreticisi olarak bu sene de Eurosatory fuarında yerimizi almaktan mutluyuz. Zırhlı araçlar ve özellikle ana muharebe tankı tasarlama ve geliştirme konusundaki deneyimimizi yeni ürünlere taşıyoruz. Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar; değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditleri dikkate aldığımızda, sektörde artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki müşterilerimizin isteklerinden yola çıkarak, deneyimimizi, mühendislik kabiliyetlerimiz ve Ar-Ge imkanlarımızla birleştirdik ve ilk kez Paris'te sergilediğimiz TULPAR Hafif Tankı'nı da bu eğilimi göz önünde bulundurarak geliştirdik. Önümüzdeki dönemde hafif tankların ordu envanterlerinde daha sıklıkla görüleceğine inanıyoruz” dedi.

Görgüç, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni aracımız TULPAR Hafif Tank'ın öncelikli hedefi ihracat pazarları. Bu hedefimizde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Otokar global pazarlarda Türkiye'nin milli tankını tasarlamış, geliştirmiş ve başarı ile kalifiye etmiş yetkin bir üretici olarak tanınıyor. Yeni alımlarda en büyük referansımız ise 4 kıtada 30'dan fazla ülkede kullanılan zırhlı araçlarımız oluyor. Özellikle hafif tank sınıfında ihtiyaç ve talebi olan ülkelerle temas halindeyiz.”

Eurosatory savunma sanayii fuarının sektörün en önemli fuarlarından biri olduğuna dikkat çeken Görgüç şunları söyledi: “Otokar, Türkiye'nin ilk zırhlı aracını ihraç etmeye karar verdiğinde ilk durağımız yine Eurosatory Fuarı'ydı. 1990'larda Paris'te sergilediğimiz zırhlı araçlarımız bugün dünya ordularında halen kullanılıyor. Sınıfında dünyanın en çok tercih edilen zırhlı aracı COBRA aracımız ve ürün ailesine eklendiği ilk yılda iki önemli ihracat siparişi alan ARMA araçlarımızın ilk tanıtımlarını da burada yaptık.”