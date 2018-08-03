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Otomobil alanlar yine o rengi tercih etti!

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 otomobilin yüzde 56,6'sını beyaz araçlar oluşturdu.

android-time 13:46 3 Ağustos 2018
Haberler Otomotiv
Otomobil alanlar yine o rengi tercih etti!
Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 otomobilin yüzde 56,6'sını beyaz araçlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziran sonu itibarıyla trafikte kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 araç bulunuyor.

Yılın ilk 6 aylık dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıtların 310 bin 964 adetle yüzde 54,3'ü otomobillerden oluştu. Otomobillerde en çok tercih edilen renk ise yüzde 56,6 ile beyaz oldu. Sürücülerin renk tercihinde beyazın ardından gri, siyah ve kırmızı geldi.

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Haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 otomobilin yüzde 38,1’inde (4 milyon 689 bin 581) LPG kullanıldığı tespit edildi. Dizel yakıtlı otomobillerin sayısı ise 4,5 milyona yaklaştı. Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 36,1’ini (4 milyon 451 bin 88) dizel yakıtlı araçlar oluşturdu. Benzinli otomobillerin oranı ise yüzde 25,4 oldu ve bu otomobillerin sayısı 3 milyon 129 bin 614 olarak hesaplandı.

(AA)

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