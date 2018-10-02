Otomobil satışlarında kötü haber!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,12 azalarak 463.456 adet olarak gerçekleşti. 2017yılı dokuz aylık dönemde ise 627.343 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre otomobil satışları, 2018 yılı Eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %23,95 oranında azalarak 362.465 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 476.621 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 azalarak 100.991 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 150.722 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil Pazarı %67 azaldı!

2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 23.028 adet oldu. 71.352 adet olan 2017 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %67,73 oranında azaldı. 2018 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %67,06 azaldı ve 17.595 adet oldu. Geçen sene 53.423 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Eylül ayına göre %69,7 azaldı ve 5.433 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.929 adet satış yaşanmıştı.

Türkiye otomotiv pazarı eylül ayında ilk defa 25 bin satış rakamını altında kalmıyor. 1994 yılında 22 bin 861, 1995 yılında 23 bin 421, 2001 yılında 11 bin 402 ve 2002 yılında 14 bin 594 olarak gerçekleşmişti. Bugün ise otomobil ve hafif ticari araç satışları 23 bin 28 adet olarak gerçekleşti.

2017 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 71.352 adet olarak gerçekleşmişti.