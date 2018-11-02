Otomobilde en az 10 bin TL indirim!

ÖTV indirimi, bu yıl büyük kan kaybı yaşayan otomotiv sektöründe de büyük sevinç yarattı. Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış yakalayan otomotiv iç pazarının kaybı, ikinci çeyrekte yüzde 20’lere ulaşmıştı.

Ardından temmuz, ağustos aylarındaki kur şoku ve faizlerdeki artış yüzde 50'lere varan oranda daralmaya sebep oldu. Eylül ayı ise geçen yıla göre otomobilde yüzde 67, hafif ticaride yüzde 70 oranında düşüşle kapandı. Sektörün en yüksek “aylık” satış adetlerini yakaladığı üçüncü çeyrekte ise henüz açıklanmasa da daralmanın çok daha yüksek olduğu öngörülüyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği(OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Ekonomimizin en büyük sektörlerinden biri olan otomotivde uygulanan ÖTV indirimini çok olumlu buluyoruz. Fiyatlardaki kur baskısının azaltılmasında da etkisi olacaktır” dedi. ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara yaklaşık olarak 10 bin TL'den 21 bin 500 TL'ye varan miktarlarda indirim yansıyacağını anlatan Şahsuvaroğlu, şöyle konuştu:

YILLIK SATIŞ 650 BİNİ BULUR

“Satışların yoğunlaştığı kasım aralık aylarında gerçekleşecek bu indirimin piyasaya olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. İndirim, yıl sonunda 600-650 bin bandının yakalanmasına vesile olacaktır.” Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamada da, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler bakımından müteşekkiriz” denildi.