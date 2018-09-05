Otomobili kirala adresine gelsin!

Garenta, uzun dönem ve kısa dönem kiralama hizmetlerinin yanı sıra saatlik kiralama uygulaması MOOV ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor!

Mobil uygulama üzerinden herhangi bir ücret ödemeden üye olunabilen MOOV by Garenta, ilk etapta İstanbul, İzmir, Çeşme ve Bodrum'da hizmet veriyor. 700 araç ile çalışmalarına başlayan MOOV, önümüzdeki günlerde faaliyet gösterdiği illerin sayısını artırmayı hedefliyor.

MOOV kullanıcıları uygulama aracılığıyla istediği aracı adresine çağırabiliyor. İstenilen araç en kısa sürede vale hizmeti ile kullanıcılara ulaştırılıyor. Müşteri işi bittikten sonra istediği yerde aracı bırakabiliyor. MOOV kullanan müşteriler yakıt için ekstra bir ücret de ödemiyor. Yakıtları biterse Petrol Ofisi'nden ücretsiz olarak doldurabiliyor.

Maraş: “Saatlik araç kiralama, dünyada yeni bir trend”

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, “Avrupa ve Amerika'da ‘Y' kuşağı günümüzde araç sahibi olmak yerine, kiralama sistemini tercih ediyor. Araç satın almanın tüketicilere getirdiği mali yükler düşünüldüğünde kiralamanın çok daha avantajlı bir yöntem olduğu ortaya çıkıyor. Saatlik araç kiralama ise, dünyada bir trend olarak yaygınlaşıyor. Biz de Garenta olarak araç kiralamanın her alanında müşterilerimize hizmet vermeyi kendimize bir ilke edindik. Yeni markamız MOOV ile saatlik araç kiralama hizmetimizi müşterilerimizle buluşturarak her zaman olduğu gibi sektöre yeni bir ivme ve yepyeni bir deneyim kazandırıyoruz. Bu yeni markamızla müşterilerimize sadece ihtiyaç duydukları zaman diliminde kiralama yapabilecekleri bir hizmet sunmaya başladık” dedi.

