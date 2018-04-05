Otomobillerin yazılımını değiştirmek?

Başlığın sonuna soru işareti koydum çünkü bu konuyla alakalı piyasada çok fazla bilgi kirliliği var. Motora zarar verir mi, çok yakıt yaktırır mı, garanti kapsamı dışına çıkar mı ve fabrikasyon olarak markalar bunu neden yapmıyor? Biz de uzmanına sorduk işte yazılım değiştirmenin artıları ve eksileri...

Özellikle 2000’li yıllardan sonra otomobillerin teknik altyapıları yazılım ve elektronik detaylarla desteklenmeye başladı. Bugüne geldiğimizde ise otomobillerin teknolojik özellikleri artık uçaklarla yarışır boyutta.

Güncel otomobil modellerini düşündüğünüzde her modelin yakıt ve hava karışımını hatta daha fazla kompleks işlemi idare ettiği bir beyni var. Beyin dediğimiz şey aslında bir bilgisayarın ana kartı gibi. Bu kart üzerine kodlu olan kombinasyonlar sonucunda araç ne kadar yakıt püskürteceğini o yakıta göre ne kadar havaya ihtiyaç duyacağını hesaplayarak size maksimum fayda sağlamak üzere programlı.

Her otomobil fabrikadan minimum yakıt, maksimum mesafe, minimum çevre ve gürültü kirliliği amaçlarıyla üretilip satışa sunulur. Bu amaçların en önemli örneği ise dizel motorlarda uygulanan Euro 4-5-6 gibi düzenlemeleri.

Bu detaylar ışığında bilgisayar destekli programlarla otomobilinize yapılan yeni ve performans içerikli yazılımlar, aracınızın bu değerlerini değiştirir ve size daha yüksek performans alma imkanı tanır. Her yazılımın(eğer doğru yapıldıysa) otomobilinize katkısı kesinlikle vardır. Özellikle turbo veya kompresör beslemeli motora sahip olan araçlarda bu yazılımlar yüzde 15-20 arası fazladan güç almanıza yardımcı olurken, atmosferik dediğimiz versiyonlarda bu değer yüzde 10-15 arasındadır.

Bu konuyla alakalı aklınıza takılan birden fazla soru olduğunun farkındayız. Aklınıza takılan “Yazılım değiştirmek zararlı mıdır, motor ömrü azalır mı? Aracım garanti kapsamı dışına çıkar mı? Aracıma yararı ve zararı vardır?” bu soruları işin uzmanlarıyla konuştuk.

Ayrıca bu konu sigorta ve kasko şirketlerini de yakından ilgilendiriyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama aracınıza yaptırmış olduğunuz yazılım kasko ve sigorta şirketlerinin hiçbir şekilde durumunu değiştirmiyor.

Öncelikle Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde özel servis hizmeti veren Santana Otomotiv servis müdür Osman Kabil ile bu konuyu konuştuk.

Yazılımı değiştirmenin zararları nelerdir?

100 bin kilometre üzeri otomobillere yapılan yazılımı pek fazla önermiyoruz. Bunun sebebi, aşınma turbo ve motorda fazla olduğu için motorun kırılmasına sebep oluyor en önemlisi bu. Kilometre yüksek olduğu için beklenilen performansı karşılamıyor.

Periyodik bakım süresini kilometre olarak hesaplıyoruz. Ancak 10 bin kilometre yerine yazılım işleminden sonra aracın trafikte kaldığı, motorun çalıştığı ve sabit bir şekilde gittiğini var sayarsak ki zaten hesaplanma böyle yapılmalı, bu durumda periyodik bakımlarınızı 10 bin km değil de 7-8 bin km aralığında yaptırmak motor ömrü için daha iyi olur.

Aracım garanti kapsamına çıkıyor mu?

Yetkili servis dışında yapılmış ve bunun sonucunda da motorda herhangi bir aksaklık olduysa aracınız garanti kapsamı dışında kalır.

Yetkili serviste yapılan yazılımla özel serviste ya da yazılım yapan bir şirkette yapılan yazılım arasındaki fark nedir?

Yazılımsal ve data olarak farkları yok. Kesinlikle bazı parametrelerde farklılıklar vardır ancak bunu profesyonel sürücüler bile çok zor fark eder. İki yazılım da aynı performansı ve verimi kullanıcısına genelde, sunuyor. Dışarıda yapılan yazılımın ücreti 1000 tl iken aynı yazılımı servis 2 veya 3 katı daha fazlasına yapıyor. Servis kendisi yaptığı aynı yazılıma garanti verirken yazılımı yaptığı otomobillerde de belirli kriterler arıyor. Bu kriterler kilometresi düşük olacak, beygir gücü standart olarak en üst seviyeye ulaşmış bir model olmayacak gibi.

Yazılımı değiştirmenin araca ve sürücüye yararları nelerdir?

Eskiden rodaj dediğimiz bir süre vardı. Bu süre 1500 km civarındadır. Eğer rodaj düzgün yapıldıysa aracınız daha verimli bir şekilde hareket ederdi. Şimdi ise rodaj ortadan kalktı. Yazılımda da aslında buna benzer bir durum var. Yenilenen yazılım aracınızın motorunun daha verimli çalışmasına imkan tanıyor, tabi ki normal şartlar altında.

Yazılımı yaptıran kişiler genelde gençler olarak düşünüyorsunuz ancak işin aslı böyle değil. Daha çok ticari araç kullanıcıları bu yazılım değiştirme işini tercih ediyorlar. Çünkü yakıt tüketimi düşüyor ve alt devirlerdeki performans artıyor.

Bir de bu durumu 2004 yılından beridir otomobil modifikasyonuyla ilgilenen, dükkan sahibi olan ve son 10 yıldır da yazılım modifikasyonu (Chip Tuning) işlemi yapan Onur Yazıcıoğlu ile yani uzmanıyla konuştuk.

Yazılımı değiştirmenin zararları nelerdir?

Bu yazılım sistemini eğer profesyonel olmayan kişilere aracın kapasitesinin üzerine çıkacak şekilde bir uygulama yaptırırsanız kesinlike zararı var. Bu zararı daha çok mekanik olarak adlandırabiliriz.

Aracım garanti kapsamına çıkıyor mu?

“Aracınız garanti kapsamı dışına çıkmıyor” diyen kişi size yalan söyler. Önceden bazı markaların yetkili servisleri bu işleri kendi bünyelerinde yapıyorlardı ama artık bu tarz iş yapan yetkili servislerde kalmadı. Sadece güvenebileceğiniz, bu işi yaparken sorun yaşamamış, karşınızda kurumsal bir kimlikle durabilecek kişilerden bu hizmeti almanız tüm kullanıcılar için daha mantıklı olacaktır. Biz son 10 yıldır 1000 tane otomobile bu uygulamayı yaptık ve sorun yaşadığımız araç sayısı bugüne kadar 5. Ne kadar güvenilir sorun yaşamamış ve profesyonelce bu işi yapan kişilerle bu uygulamayı otomobilinize yaptırırsanız kafanız o kadar rahat eder.

Yazılımı değiştirmenin araca ve sürücüye yararları nelerdir?

Sokakta, internette veya bazı dükkanlarda görüyorsunuzdur %30 ekstra güç %40 yakıt ekonomisi… Bu rakamlar kesinlikle gerçek değil, kimse kimseyi kandırmasın! Maksimum %15-20 arasında aşırı beslemeli motorlardan verim alabilirsiniz ama bu da ne kadar sağlıklı olur bilinmez. Bu yüzden yazılım sonrasında alacağınız gücün buradan kesin olarak şu kadar olur diye belirtmek pek doğru değil. Aracınıza belirli testler yapılır motor durumu öğrenilir ve bunun üzerine sonucu daha kesin bir şekilde müşteriyle paylaşırız.

Özellikle yakıt tüketimi hakkında çok farklı rakamlar konuşuluyor, bu durum gaza basmazsanız olacak bir şey, açık söylemek gerekirse “basarsanız yakar ve gider, basmazsanız yakmaz ve gitmez”.