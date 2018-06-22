Otomotiv dijital devrime hazır!

Aracınıza binmek için evden çıktınız ama anahtarınızı evde unuttunuz. Bu durumda akıllı telefonlarınıza tanımlanan dijital anahtarlar artık yardımcınız olacak!

Otomobil Bağlantı(internet, dijital vs.) Konsorsiyumu Dijital Anahtar 1.0’ın tüm özelliklerini düzenlendiği tarhte açıkladı. Grup notlarında en dikkat çekenler dijital anahtar özellikleri ise şu şekilde. Cep telefonuyla birlikte çalışan dijital anahtarlar kullanım durumunda güçlü bir eko sisteme sahip olmak zorunda olacak. Bu sayede güvenlik ön plana çıkmış oluyor. Dijital anahtar sürücülerin araçlarının kapılarını kilitleme, açma, motorunu çalıştırma ve araca uygulama üzerinden erişebilme imkanları sunacak.

Dijital anahtarın çalışması “Yakın Alan İletişimi(NFC)”‘ne dayalı bir sistemden geçiyor, temassız şarj üniteleri gibi. Belirli bir yakınlığa girdiğinizde otomobil sizin sinyallerinizi algılıyor ve araca erişiminizi sağlıyor. Otomobil Bağlantı Konsorsiyumu NFC mesafesinin sınırlandırılmasını ve telefonun bu erişim için güvenli bir yol izlemesinin garantisini de veriyor. Bu garanti işte oldukça şaşırtıcı, özellikle İngiltere’de yaşanan araç hırsızlıkları özellikle anahtarsız çalıştırma özelliği bulunan otomobillerde oluyor. Konsorsiyum bu güvenliği teknolojiyle sağlayacaklarını da açıklamalarına ekledi.

Dijital Anahtar özelliği sayesinde otomotiv ve teknoloji firmaları arasında ticari anlamda yeni bir bağ oluşacağını belirten Konsorsiyum, “Bu özellik sayesinde Apple, Panasonic, Samsung gibi markalar bir özellik üzerine çalışacak ve bu özellikle BMW, Audi, VW gibi bir çok markaylı birleştirecek” diye açıklamada bulundu.

Eğer her şey istenilen gibi giderse Dijital Anahtar 2.0 gelecek yıl piyasada olacak. Çok sayıda şirketin katılımı sayesinde de kullanıcılar birden fazla akıllı telefonuna birden fazla araç erişimi izni tanımış olacak. Bu adım sayesinde de yaygın olan kullanım maliyetlerinde azalmalar olacak.

BMW’nin önde gelen yöneticilerinden Alexander Maier, “BMW dijital anahtar eko sisteminde yüksek bir değer görüyor. Özellikle 2.0 versiyonla birlikte tüm avantajlardan yararlanarak tüm akıllı cihazlarla ve araçlarla çalışabilen iyi bir çözüm sunacağız” açıklamasını yaptı.