Otomotiv Distribütörleri Derneği’nde 32. dönem!

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD)'de yeni dönem başlıyor! Türkiye'nin en önemli örgütü olan derneğin dün yapılan toplantısında yeni dönem başkanı belli oldu!

Otomotiv sektörünün en önemli ve saygın derneklerinden biri olan ODD’de dün 32. genel kurul toplantısı gerçekleşti.

Bu toplantı sonucunda 2010 yılından beridir başkan olan Mustafa Bayraktar artık yerini devretti.

Mustafa Bayraktar’ın yerine hali hazırda başkan vekili olan Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu seçildi. Bilaloğlu’nun

başkan olmasından sonra Anadolu Grubu Otomotiv Başkanı Bora Koçak başkan vekilliğine geldi. Yeni dönemde eski başkan ise denetleme kurulu üyesi olacak!

İşte yeni yönetim kurulu:

Ali Bilaloğlu (İcra Kurulu Başkanı- Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.)

Bora Koçak (Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı-Çelik Motor Ticaret A.Ş.)

Ali Haydar Bozkurt (CEO- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.)

Şükrü Bekdikhan (Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü – Mercedes Benz Türk A.Ş.)

Özgür Yücetürk (Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.)

Dr. Berk Çağdaş (Genel Müdür- Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.)

Hakan Tiftik (İcra Kurulu Başkanı – Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.)

DENETLEME KURULU

Altan Aytaç (Fiat Marka Direktörü- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.)

Özcan Keklik (Genel Müdür- Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.)

Mustafa Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkanı – Bayraktar Grubu)

ODD, 2012 yılından beridir “Gladyatör Ödülleri”‘ni sahiplerine veriyor. Bu ödüllerin doğru sahibine ulaşması için de işinin uzmanı kişilerden yardım alınıyor. Bu ödüllerin amacı ise sektörel büyümeye ivme katmak.