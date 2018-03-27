Otomotiv endüstrisi gücünü koruyor!

Sağladığı istihdam ve yüksek katma değerle ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sanayii, 2018 yılında başarılı performansını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yılı üretim ve ihracatta tarihi rekorlar kırarak kapatan otomotiv sanayii, 2018'in ilk iki ayında üretimde aynı seviyesini korudu. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2018'in Ocak-Şubat ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, toplam üretim 265 bin 719 adet ile önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil üretimi 179 bin 481 adet ile bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında azaldı. 2017 yılı Ocak-Şubat dönemiyle karşılaştırıldığında toplam ihracat yüzde 3, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranlarında azalma kaydetti. Toplam pazar 2017 yılı Ocak-Şubat dönemiyle karşılaştırıldığında aynı seviyesini koruyarak 84 bin 456 adet düzeyinde gerçekleşirken, yılın ilk iki ayında otomobil pazarında yaşanan yukarı yönlü hareket ise dikkatleri çekti. Buna göre, toplam otomobil pazarı geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 4 oranında artarak, 62 bin 512 adet olarak gerçekleşti.

İlk iki ayda 214 bin adetlik ihracat!

OSD verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalarak, 213 bin 937 adet oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatında yüzde 7 oranında bir azalma, ticari araç ihracatında ise yüzde 9 artış görüldü. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde otomobil ihracatı 147 bin 364 adet, ticari araç ihracatı 66 bin 573 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 19 artarken, Euro bazında ise yüzde 3 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 5,180 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 10 artarak 2,019 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 1,645 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç üretiminde yüzde 14 artış! Ağır ticari araç pazarında son 3 yılda yüzde 54 daralma!

Ticari araç grubunda ise, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim yüzde 14 oranında artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 46 seviyesinde artış yaşandı. 2017 yılı Ocak-Şubat dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 19 arttı. Ağır ticari araç grubundaki söz konusu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 54 seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 4 ve yerli otomobil satışları yüzde 11 artarken, ithal otomobil satışları aynı seviyesini korudu. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu belirtildi.