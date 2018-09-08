Otomotiv pazarı ile birlikte üretim de azaldı!

Türkiye otomotiv sanayi yılın ilk 7 aylık döneminde üretim, iç pazar ve ihracatta daralma yaşamaya devam etti. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre, ilk 7 ayda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 986 bin 922 adet, otomobil üretimi ise yüzde 6,5 azalarak 653 bin 780 adet oldu. Toplam pazar ise Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında azalarak 420 bin 769 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 13,7 daraldı ve 317 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 azalarak 986 bin 922 adet, otomobil üretimi ise yüzde 6,5 azalarak 653 bin 780 adet oldu. Toplam pazar ise Ocak-Temmuz dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında azalarak 420 bin 769 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 13,7 daraldı ve 317 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç üretimi arttı ama pazar daraldı!

OSD verilerine göre 2018 yılında başarılı bir üretim performansı sergileyen ticari araç grubunda üretim yılın ilk 7 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 2,8, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 32,6 seviyesinde arttı. Ancak ticari araç pazarı aynı dönemde yüzde 20,8 daraldı. Bu da artan üretimin yapılan ihracatla dengelendiğini gösteriyor. Ancak kurlardaki değişkenlik hem üretime hem de ihracata nasıl yansıyacak görmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var…

7 ayda 812 bin adet ihracat yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde ihracat, adet bazında yüzde 2 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 6,4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 811 bin 560 adet olurken, otomobil ihracatı 542 bin 750 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 14,8 artarken, Euro bazında ise yüzde 4 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7,1 artarak 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3,1 azalarak 6,3 milyar Euro oldu.