Otomotiv sektörü nereye gidiyor?

Ağustos ayı verileriyle birlikte toplam pazar geçen yıla göre yüzde 21 daraldı. Bunun da en temel sebebi olarak döviz kurlarındaki artış gösteriliyor. Biz de sizlere Eylül ayı satış rakamları gelmeden önce ne kadar otomobil satılmıştır araştırdık, tahmin ettik ve sektörün geleceğinden az da olsa bahsettik! Haber içinde 2001 yılında toplam büyüklüğü 8.5 milyon adet olan pazarda sektör 11 bin adetlik satış yaparken bugün 22 milyonun üzerinde olan kayıtlı araç sayısına sahip olan pazarda Eylül ayı satışı 25 bin bekleniyor. Aslında bu rakam sektörün ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne seren en önemli detay!

2018 yılına iyi başlayan otomotiv sektörü mayıs ayından sonra kurlardaki yükselişle ve vergilerdeki artışlarla birlikte yavaşladı hatta durma noktasına geldi. Bu durumun ardından haziran ayında yapılan başkanlık seçimi ve sonrasındaki kur artışı sektöre iyi gelmedi.

Şimdi ise uzun süredir Eylül ayında 30 hatta 40 bin adet satış rakamının altına düşmeyen pazarın 25 bin olacağını ön görüyoruz… Bundan daha kötüsünü de yaşadığımızı belirmek isterim. 2001 ve 2002 yılı verilerine baktığınızda 2001 yılı kriziyle birlikte otomotiv pazarı 2000 yılına göre yüzde 70 oranında gerilemiş yani, -%70 diyebiliriz. 2001 yılında Eylül ayı satışları ise 11 bin civarında olmuş. Tabi ki o yılın toplam araç satışı da 195 bin 715 olarak gerçekleşmiş…

2002 yılına baktığımızda ise daha kötü bir durum bizi karşıladı. Eylül ayında 8007 adet otomobil satışı gerçekleşen pazar, sene sonunda 159 bin adetle yılı kapamış. 2001 yılına göre 2002 yılında pazar -%11 olarak gerçekleşmiş.

Peki Türkiye Otomotiv Pazarı’nda durumlar bu yıllara göre nasıl? 2001 yılında 8.521.956 adet motorlu taşıt trafiğe kayıtlıyken bunun 4.534.624 adeti otomobil, 2002 yılında ise 8.655.170 adet motorlu taşıt trafiğe kayıtlıyken de bunun 4.600.000 adet otomobil olmuş. 2018 yılına geldiğimizde ise 22.731.759 adet motorlu taşıt trafiğe kayıtlı iken bunun 12.343.345 adeti otomobil olarak geçiyor. Ancak 2018 yılı temmuz ayına göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısını belirledik bilginiz olsun.

Bu duruma ek olarak bir kaç bilgi daha vermek istiyorum o da Türkiye’nin nüfusu ve o yıllara göre döviz kurları. Nüfusa bakacak olursak 2001 yılında 64.19 milyon, 2002 yılında 65.14 milyon ve günümüzde de 80.81 milyon. Dolar kuru 2001 yılında 1.231.322 TL iken Euro 1.274.231 TL imiş. 2002 yılında ise Dolar 1.573.153 TL, Euro da 1.711.693 TL olarak geçiyor. Günümüzde ise dolar 5.997 TL, Euro da 6.98 TL’den işlem görüyor.

Peki 2018’de durum nasıl diye sorarsanız da şuanda toplam pazar 455 bin 943 adet olarak gözüküyor ve yıl sonunda 600 bin adetin üzerine çıkacak gibi. Eylül ayı satış rakamı ise ön görülen rakam olarak 25 bin civarında. Ancak şöyle bir durumdan bahsetmek isterim, Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Planı’nda gelecek yılın işsizlik oranı bu yıla göre göre artış göstererek yüzde 12.1 olacak. Yani kolay bir yıl bizi beklemiyor… Yukarıdaki verilerde 2001 krizinin yansımasının 2002 yılında nasıl olduğuna dikkat ederseniz 2019 yılının neden kolay olmayacağını fark edeceksiniz.