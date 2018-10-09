Otomotivde 2. ele yoğun ilgi!

Türkiye'de sıfır km otomotiv pazarı Eylül ayı verileriyle birlikte daralmaya devam ediyor. Geçen yılın aynı dönemine göre oran yüzde 24 daha fazla durumda. Ocak-Ağustos döneminde ikinci el otomobil pazarı ise yüzde 9 büyüme kaydetti ve 3 milyon 709 bin 763 adet olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, “Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisinin pazara yansımaları devam ediyor. Eylül ayında, sıfır otomobil satışlarında yılın en düşük ayını yaşadık. TÜİK raporuna göre sıfır otomobil pazarı 17 bin 595 adet ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 daralırken, ilk 9 aydaki toplam daralma ise yüzde 24 oldu. Sıfır otomobil pazarındaki yüzde 24'lük daralmaya karşın ikinci el otomobil pazarı ise yılın ilk 8 ayında yüzde 10 büyüdü” dedi:

Ayrıca “Sıfır araç fiyatlarını doğrudan etkileyen döviz kur artışlarının 2.el otomobil fiyatlarına etkisi çok sınırlı kaldı. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları arasındaki makas açıldı. 2018 yılının son çeyreğinde bu yüksek fiyat makası sebebiyle tüketiciler için ikinci el araç almak çok daha ekonomik ve mantıklı olacaktır. Bu sebeple makasın çok açık olduğu bu dönemde talebin 2.ele kaymasını bekliyoruz.” diye bir açıklama daha yaptı.