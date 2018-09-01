Otonom araçlara sürücü içgüdüsü kazandıran sistem!

Bosch ve iş ortağı Foreca’nın geliştirdiği yeni sistem sayesinde otonom araçlar da tıpkı yarış otomobillerinde olduğu gibi ‘sürücü içgüdüsü’ne sahip olacak. Olası birden fazla senaryoyu dikkate alacak servisler sayesinde otonom sürüşte emniyet ve kullanılabilirlik artacak.

Sürüş esnasında yol yüzeyinin durumu veya tekerleklerin yol tutuşu hakkında bilgi sahibi olmak, sürücülerin otomobillerini uygun ve emniyetli bir şekilde kullanmasına yardımcı olabilir. Yarış pilotları bu duyulara, yol yüzeyinin durumunu hissetmelerini sağlayan ve araç ile sürücü arasındaki temas anlamına gelen ‘sürücü içgüdüsü' diyor.

Otonom araçlar da sürekli olarak yol durumu hakkındaki bilgilere ihtiyaç duyuyor. Bosch'un geliştirdiği yeni sistem sayesinde artık otonom araçlar da ‘sürücü içgüdüsü'ne sahip olacak. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel, “Tahmini yol durumu servislerimiz aracılığıyla ıslak yollar, kar, buzlanma gibi kritik durumlar meydana gelmeden önce tehlikelerle ilgili uyarıyoruz. İş ortağımız Foreca tarafından sağlanan hava durumu verileri bu konuda bize yardımcı oluyor. Bu servis, bir otonom aracın tam olarak nerede ve ne şekilde otonom sürüş yapacağını bileceği anlamına geliyor” dedi.

Yollardaki hava koşullarını tahmin etme konusunda 20 yıllık deneyime sahip olan Foreca'nın Satış Direktörü Petri Marjava ise “Foreca ve Bosch'un deneyiminin bir araya gelmesi, yol durumu tahmininde yeni bir dönemi başlatacak. Günlük hava durumu tahminlerinin aksine Bosch yol durumu servisleri, olası birden fazla senaryoyu dikkate alıyor” dedi.

Yol durumu servisleri, sürüş emniyetini ve akıcılığını artırırken, otonom sürüş fonksiyonlarının kullanılabilirliğini de yükseltiyor. Bosch servis paketi, ilk olarak hava durumu verileriyleolmak üzere 2020 yılında dünya genelinde kullanıma sunulacak. Yollardaki ağ bağlantılı araç sayısı arttıkça servisin elde edeceği araç verisi sayısı da buna bağlı olarak artış gösterecek.

Otonom araçlar koşullara göre kendilerini önceden ayarlayacak!

Otomobil Mühendisleri Topluluğu (SAE) tarafından belirlenen ve yüksek otonom seviyesi olarak isimlendirilen Seviye 4'e kadar, bir otomobilin otonom sürüş görevini üstlenip üstelenemeyeceği yolun türü, hız aralığı ve çevre koşulları gibi faktörlere dayanıyor. Geleceğin otonom araçlarında bu karar, Bosch tarafından sağlanan tahmini yol durumu servislerine de dayanacak. Bu servislerin yardımıyla otonom araç, gerçekleşebilecek olan çevre koşullarını bir süre önceden bilebilecek. Bu sayede uygun olmayan hava koşulları ve yol durumunda kontrolü direkt olarak sürücüye vermek yerine, aracın kendisini koşullara adapte etmesi için zamanı olacak. Örneğin; aracın güzergâhında hava yağmurlu ise aracın ıslak yolda kayma riskinin azaltılması ve istenildiğinde emniyetli bir şekilde durabilmesi için araç hızını önceden ayarlayacak. SAE tarafından belirlenen otomasyon seviyesi ne olursa olsun, Bosch ve Foreca'nın yeni sistemi sayesinde sürüş hem sorunsuz hem de konforlu olacak.

Doğru zamanda ve doğru yerde otonom sürüş

Yollardaki ağ bağlantılı araç sayısına bağlı olarak, sistem de gelişme gösterecek. 2020 yılına kadar yollarda yeteri kadar yüksek oranda ağ bağlantılı araç olması beklenmiyor. Bosch, sadece Avrupa'da 80.000 kilometrelik otobanı kapsayacak yaklaşık 20 milyon ağ bağlantılı araca ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor. Bu nedenle ilk aşamada, yol-hava durumu tahminleri, özellikle trafiğin az olduğu kırsal bölgelerde somut sonuçlar elde etme konusunda güvenilir bilgi kaynağı olacak.

Bosch, ihtiyaç duyduğu global yol-hava durumu verilerini Foreca aracılığıyla sürekli olarak güncelleyecek. Bosch'un birden fazla hava durumu verisi sağlayıcısıyla gerçekleştirdiği kapsamlı inceleme, Finli hava durumu uzmanlarının en gelişmiş ve doğru yol-hava durumu verileri sunduğunu gösterdi. Tehlikeli durumlar doğru bir şekilde tahmin edilip yerleri saptandıkça, otonom sürüş fonksiyonlarını maksimum seviyede kullanmak daha kolay hale gelecek. Dünya çapındaki ölçüm filosu ve makine öğrenmesi yöntemleri sayesinde Bosch ve Foreca, yol-hava durumu modellerinin emniyetini ve kullanılabilirliğini birlikte optimize etti. Böylece iki şirket, otonom sürüş gibi hayati tehlike arz edebilecek sistemler için bir emniyet standardı elde etti.

ESP müdahaleleri, sürtünme katsayısının belirlenmesini sağlıyor

Yeterli sayıda ağ bağlantılı araç yollarda olduğunda, Bosch tahmini yol durumu servislerini araç verileriyle destekleyecek. Bu veriler arasında aracın içinde ve dışında ölçülen sıcaklıklar ve sileceklerin kullanılıp kullanılmadığı gibi aracın merkezi veri ağında (CAN bus) saklanan bilgiler yer alacak. Bağlanabilirlik sayesinde bu veriler ilgili otomobil üreticisinin backend sunucusu aracılığıyla Bosch bulutuna gönderilecek.

Bosch ayrıca, ESP yani Elektronik Denge Programı tarafından düzenli müdahaleleri de değerlendirecek. Mühendisler, matematiksel yöntemler kullanarak her bir tekerlekte yol yüzeyinin sürtünme katsayısını ve tekerleklerin durumunu ölçebiliyor. Tüm bu veriler bir araya getirilerek akıllı bir şekilde değerlendirildiğinde, akıllı Bosch servisleri paketi ve güvenilir ellerde olmanın rahatlatıcı hissini yaşatıyor.