ÖTV teşviki doğru bir adım!

Geçen ay TBMM’ye sunulan ve birkaç gün önce yasalaşan torba yasa ile 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin TL’ye kadar ÖTV teşviki getirildi. Yeni düzenlemeden sonra yaklaşık 6 milyon eski araç sahibi araçlarını trafikten çekmeleri halinde, araç başına 10 bin TL’lik ÖTV indirimi alacak. Konuyla ilgili Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaaslan, "Bu durum birtakım markalara ve genelde pazara yansıyacaktır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı geçen hafta kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasa ile 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin TL'ye kadar ÖTV teşviki getirildi. Yeni düzenlemeden sonra yaklaşık 6 milyon eski araç sahibi araçlarını trafikten çekmeleri halinde, araç başına 10 bin TL'lik ÖTV indirimi alacak. Bunun yerinde ve doğru bir uygulama olduğunu belirten Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Bunun iki sebebi var. Eski araçlar fazla yakıt tüketiminden dolayı çevreyi de daha çok kirletiyor. Uygulamayla hem bunun önüne geçiliyor hem de eski araçlar trafikten alınıyor. Hurdaya teslim edildikten sonra bu teşvik verilmesi güzel oldu, geçmişte buna benzer çalışmalarda bazı problemler yaşandı. Birtakım markalara ve genelde pazara yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

Hedefimiz yüzde 20-25 büyüme

Sektörün yanı sıra Suzuki için de değerlendirmelerde bulunan Karaarslan, bu yıl için yüzde 20-25 oranında büyüme beklediklerini anlattı. Karaarslan, yeni yapılanmayla birlikte 2016 yılında otomobil, 2015'in sonunda da motosiklet ve deniz motorları satışına başladıklarını belirterek, “İlk hedefimiz olan 10 binli adetlere 1.5-2 yıl içinde ulaşmayı amaçlıyoruz. Sonra da yeni modellerle artış sağlayacağız” dedi.

2025-2030 arasında pazarda elektrikli otomobile kayma çok olacak

Yine çevresel faktörler ve sürdürülebilirlik kapsamında şirketlerin öncelik verdiği dizel otomobil kullanım sınırlanması ilgili ise Karaarslan, bazı

ülkelerde dizel otomobillerin kullanımının yasaklanmasını doğru bulduğunu belirterek, “Özellikle Türkiye için dizel otomobilin üretim ve ithalat maliyeti benzinli otomobillere göre daha yüksek. Öyle olunca fiyatta da çok fark yok, piyasada düşük tutmaya çalışıyor. Bana göre yakın zamanda ama o da hızlı değil dizel otomobil yüzdesinde azalma olacaktır. Atmosferik basınçlı benzinli ve hibrit otomobillere yönelme olacaktır. 2025-2030 arası da elektrikli araçlara doğru kayma olacaktır. Dizel otomobillerde azalışı 3-4 sene içerisinde görebiliriz” şeklinde konuştu.