ÖTV ve MTV’nin otomobil satışlarına etkisi

Motorlu taşıtların vergilendirilmesiyle alakalı gerçekleşen değişimleri incelediğimiz haberimizde motor hacminin ve bu hacme göre alınan verginin etkisi ciddi derecede anlaşılıyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren çevre kirliliği ve otomotiv markalarının bu konuyla alakalı yaptığı hacim daraltma stratejileri etkisini gösterirken, özellikle Türkiye gibi ülkelerdeki motor hacmi bazında vergilendirme sistemi direkt olarak sektördeki genişlemeye etki ediyor.

2015-2017 yılları arasında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin motor hacmine baktığınızda yüzde 95 gibi yüksek bir oranda 1.6 litre motor hacmine sahip olan otomobillerin tercih edildiği fark ediliyor. Bu farkı TUİK verilerinden de inceleyebilirsiniz. Tüketicinin tercihinin bu yönde olmasının sebepleri ise öncelikle yakıt tüketimi ve vergilendirme olduğu ortaya çıkıyor.

Motor Hacmine göre değişen ÖTV, 1600 cc motor hacminin altındaki otomobillerde yüzde 45-60 arasındayken 1601-2000 cc motor hacmine sahip olan araçlarda yüzde 100-110 arasında. 2000 cc üzeri motor hacmine sahip olan araçlarda ise yüzde 160 olarak uygulanıyor.

Ayrıca, 1300 cc motor hacminin altında olan otomobillerde yıllık MTV’si avantajlı olmasına rağmen daha az tercih edilmesi dikkati çekiyor. Bu motor hacmine sahip olan araçların trafiğe kayıttaki miktarı 2015’te yüzde 17,1 iken, 2016’da yüzde 15,3’e, 2017 yılında ise 14,3’e geriledi.

Son 3 yıldır trafiğe kaydedilen 1601-2000 cc hacimli otomobillerin satın alınma oranı diğerlerine kıyasla yüzde 4’ü geçmiyorken, 2000 cc üstü motor silindir hacmine sahip araçlar da yüzde 2’nin altında kaldı.