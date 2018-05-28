P Zero Color Edition Ferrari ile pistlere çıkacak!

Pirelli, Ferrari Challenge yarışlarında özel lastikleriyle piste renk katacak . Şampiyonada kullanılan güvenlik aracı her etapta farklı renklerde P Zero Color Edition lastiklerle donatılacak. Başlangıç olarak Spa-Francorchamps etabı için Belçika bayrağının ortasındaki renk olan sarı seçildi.

Dünyanın en efsanevi yarış pistlerinden bazılarında kullanılan Ferrari 488 GTB güvenlik aracına takılmak üzere seçilen Pirelli P Zero lastikler sadece yarışın yapıldığı ülkenin renklerini değil gelenekleri de yansıtacak. Yarışın kalbinin attığı Misano (İtalya) için kırmızı, Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno için mavi (ülke bayrağındaki renk) ve Barcelona için yine ulusal renkleri temsilen altın sarısı olacak. Monza'da 1-4 Kasım'da gerçekleşecek dünya finali için kullanılacak renkler ise daha sonra belirlenecek. ‘Hızın mabedindeki' en önemli final etabının rengini ise Pirelli'nin sosyal medyadaki takipçileri seçebilecek.

Color Edition, lastiklerin yuvarlak ve siyah olması gerektiği fikrine karşı çıkan P Zero lastiklerden oluşuyor. Yalnızca 19 inç ve üzeri lastikleri kapsayan bu seçenek kişiselleştirmenin öne çıktığı premium ve prestij otomobillerin sürücülerine sunuluyor. Yedi standart rengin yüzlerce özelleştirilebilen tonu internet sitesinin Color Edition için ayrılmış bölümünden seçilebiliyor.