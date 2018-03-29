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Paris Otomobil Fuarı’na bir darbe daha!

Otomotiv sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak bilinen Paris Otomobil Fuarı, bu yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nın yerine düzenlenecek. Bu haberden önce bazı markaların Cenevre, Frankfurt, Detroit gibi önemli otomobil fuarlarına katılmadıklarını duymuştuk. Şimdi ise Nissan 2018 Paris Otomobil Fuarı'na katılmayacağını açıkladı!

android-time 13:30 29 Mart 2018
Haberler Otomotiv
Paris Otomobil Fuarı’na bir darbe daha!
Otomotiv sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak bilinen Paris Otomobil Fuarı, bu yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nın yerine düzenlenecek. Bu haberden önce bazı markaların Cenevre, Frankfurt, Detroit gibi önemli otomobil fuarlarına katılmadıklarını duymuştuk. Şimdi ise Nissan 2018 Paris Otomobil Fuarı'na katılmayacağını açıkladı!

Bernard Loire’in açıklamasına göre Nissan, bu yıl düzenlenecek olan Paris Otomobil Fuarı’na katılmayacak. Loire yaptığı açıklamada, “Yeni olarak tanımlayıp, fuarda sizlere göstereceğimiz bir model ya da teknolojimiz olmayacağı için bu fuara katılmama kararı aldık. Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeniliklerimizin  tümünü sizlere göstermiş olmamızın da bu kararı almamızda payı var.” dedi.

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Tabiki bu karar otomotiv sektöründe ilk değil. 2016 yılında düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’na da Aston Martin, Ford, Bentley, Lamborghini, Subaru ve Volvo katılmamıştı. Markaların bu kararı almalarının en temel sebebiyse fuar maliyetlerinin yüksek olması.

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Ayrıca bu yıl Nissan gibi Paris Otomobil Fuarı’na katılmayacağını açıklayan markalar arasında Ford, Mazda ve Volvo da yer alıyor.

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2018 Paris Otomobil Fuarı’nda yeni BMW Z4 ve X3 M, Peugeot 208 ve 508’in iki farklı versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Zaman ilerledikçe markalardan bazılarının daha bu kervana katılacağını düşünüyorum, bekleyelim zaman bize neler gösterecek…

Son güncelleme: android-time 13:1229.03.2018
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