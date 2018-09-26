Paris Otomobil Fuarı’nda bizi neler bekliyor?

İki yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı bu yıl, 4 Ekim'de kapılarını açıp 14 Ekim'de kapatacak. Fuarda sergilenecek olan en önemli modeller arasında ise BMW markasının 3 Serisi yer alıyor. Tüm otomobil severlerin merakla beklediği bu dünyanın en önemli otomobil organizasyonunda bizi neler bekliyor merak ediyorsanız bu haberimize kesinlikle göz atın!

Fuarla alakalı detaylara geçmeden önce bu büyük organizasyona kimler katılmıyor konuya oradan başlayalım. Ford, Mazda, Nissan, Volvo, Volkswagen, Lamborghini, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Aston Martin, Bentley, McLaren, Mitsubishi ve Rolls-Royce fuara katılmayacağı kesinleşen markalar. Liste kabarık ama bir o kadar da katılıp gövde gösterisi yapacak olan markalar da var.

Paris Otomobil Fuarı’nda bu yıl bizi ilgilendiren en önemli üç detay yeni nesil emisyon testleri olan WLTP değerleri ve markaların bu testlere ayak uydurması, Amerika ve Avrupa arasında yüksek tansiyona sahip olan ticari durumlar ve Brexit anlaşmasının sonuçlar. Bu kavramların gölgesinde geçecek olan fuarda karşımıza çıkacak olan en yeni ve dikkat çekici modeller…

Küçük SUV’lerden başlayacak olursak, özellikle bu segmentin Avrupa’da geliştiğini çıkan yeni modellerden anlayabilirsiniz. Fransız marka DS bu segmentte bizi DS 3 Crossback ile tanıştıracak.

Suzuki markasının en önemli modellerinden biri olan Jimny ise bu segmentte karşımıza çıkacak dikkat çekici modeller arasında.

B-SUV’leri bir kenara bırakıp kompakt SUV modellerine göz atacak olursak ilk dikkatimizi çeken premium otomobil üreticisi olan Audi’nin Q3 modeli. Markanın en çok tercih edilen 5. modeli olan Q3, Audi için önemli bir noktada yer alıyor.

Skoda’nın kompakt SUV modeli olan Karoq ise fuarda karşımıza Scout donanımıyla çıkacak.

Ayrıca spor otomobil üreticisi olan Porsche’nin Macan modelinin en yeni hali fuarda bizimle olacak.

Kompakt sınıf SUV’lerin bir sınıf üstüne çıktığınızda ise Seat Tarraco fuarda merhaba diyecek modeller arasında öne çıkıyor. Markanın ilk 7 koltuk opsiyonlu modeli olacak olan Tarraco bu sınıfta zorlu rakipleriyle karşı karşıya kalacak. Özellikle aynı çatı altında bulunduğu Kodiaq, Tiguan Allspace rekabetin ne kadar çetin olacağını gösteriyor.

Büyük SUV modellerinde ise mücadele iki premium marka arasında geçecek. Mercedes bu sınıftaki modeli olan GLE’yi yeniledi ve bu orgnizasyonda tanıtacak.

Mercedes’in en önemli rakibi olan BMW ise bu sınıfta başarılı ve iddialı olan modeli X5’i yeniledi ve bu organizasyonda tanıtacak!

Son yılların en çok konuşulan konularından biri ise “Elektrikli otomobiller”. Fuarda karşımıza çıkacak olan iki önemli model yer alıyor. Alman dev Audi, elektrik motorlu ve kompakt ölçülerde olan e-tron modelini bu fuarda tanıtacak.

Bir diğer Alman üretici olan Mercedes ise EQC ismini verdiği elektrik motorlu modelini bu organizasyonda herkesin beğenisine sunacak!

Ayrıca BMW ve Jaguar’ın da elektrikli modellerini fuarda gözler önüne çıkaracağını düşünüyorum.

Gelelim SUV olmayan otomobil modellerine. B, C ve D segmentinde karşımıza çıkacak olan birden fazla özel ve önemli model yer alıyor. Bunların arasında en önemlilerden biri B segmentinde Audi A1. İlk defa 2010 yılında üretilen model o günden bugüne ilk defa yenileniyor. Alman marka yeni A1’den global bazda 870 bin adet satmayı hedefliyor…

C segmentine göz attığınızda ise karşınıza efsane model Corolla çıkıyor. Toyota Corolla modelini yeniledi ve karşımıza bu fuarda çıkaracak! Otomobilin hatchback, sedan ve station wagon gövde tipli olan versiyonlarını görebileceğiz.



Mercedes-Benz markası bu yıl yenilediği A Serisi’nin Avrupa’da da satılacak olan ve CLA’nın yerini alan Sedan gövde tipli versiyonunu bu fuarda tanıtacak.

Fuarda yeni Ford Focus’u da daha yakından inceleyebileceğiz.

Koreli marka olan Kia’nın ise yeni Proceed modeliyle fuarda tanışacağız.

Ayrıca yine Koreli olan Hyundai’nin i30 modelinin Fastback versiyonu da marka standında bizi bekliyor olacak.

D segmentine yani orta sınıfa göz attığımızda ise karşımıza yeni bir efsane çıkacak gibi duruyor. Evet BMW 3 Serisi. Yeni 3 Serisi en güncel ve kamuflajsız haliyle bu organizasyonda olacak!

Spor otomobil modellerinden nelerle karşılaşacağız diye sorarsanız ise en çok merak edilen otomobil olarak BMW Z4’ün en yeni versiyonu beni heyecanlandırıyor.

BMW’nin haricinde ise Toyota’nın efsane modeli Supra’nın en güncel halini fuarda görebileceğiz.