Performansı yüksek, güvenli ve şık…

Volvo'nun geçtiğimiz yıl yenilenen modeli olan XC60 bu hafta konuğumuz oldu. Dizel motorun haricinde sunduğu 2 litrelik benzinli motorlu versiyonunukullandığımız XC60 performans ve konforu güvenlik çatısı altında kullanıcısına sunuyor!

İlk defa 2007 yılında tanıştığımız İsveçli markanın orta ölçekli SUV modeli olan XC60, o ilk tanışmadan sonra bir makyaj operasyonu ve şimdide bir yenilenme geçirdi. Yenilenen otomobil sahip olduğu güvenlik unsurları, yeni konfor ögeleri ve motor seçenekleriyle bu segmentte var olma mücadelesi veriyor.

Otomobile dışarıdan baktığınızda aracın ön kısmı markanın amiral gemisi olan XC90’dan izler taşıyor. Hatta küçük XC90 diyebilirsiniz bile… Thor’un çekici formunda olan gündüz farları, altıgen ve geniş motor ızgarası bu benzerliğin en belirgin detayları.

Aracın yanına geçtiğinizde ise diğer Volvo modellerinin Inscription donanımıyla kazandığı çok kollu jantlar XC60’ın üzerindeki yerini almış durumda. Buna en olarak yüksek omuz çizgisi ve arka çamurluğa doğru genişleyen dodikler de aracın sade ama agresif bir görünüme sahip olmasını sağlamış.

XC60’ın arkasına geçtiğinizde ise yukarı konumlanan L formundaki stoplar bu bölgeyi domine ediyor. Arka tamponun sağ ve sol köşelerinde yer alan krom egzoz çıkışları ise otomobili sportif olarak desteklemiş.

Dış detayları bir kenara bırakıp aracın içine göz attığınızda ise özellikle açık renkli döşemeden dolayı ferah bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca bu ferahlık camların güneşi alma açısıyla ve cam tavanla da alakalı.

Ön konsolun yapısı S90 ve XC90 modellerinde olduğu gibi dikey konumlandırılmış bir multimedya ekranı etrafında şekillendirilmiş. Dikine olarak tasarlanan havalandırma kanalları bu görünüme şık ve sportif bir destek vermiş.

Vites kolunun hemen arkasında kalan “Start Engine” döner butonu ve kristal kesim şekilde tasarlanan “Drive Mode” tuşları da aracın şık detayları arasında. Ayrıca koltuktaki İsveç bayrağı detayını da unutmayalım…

Otomobilin arka koltuklarına geçtiğinizde ise 2865 mm aks mesafesine sahip bir aracın arka koltuğunda olduğunu rahatlığından fark edebiliyorsunuz. Bu rahatlık arka kısımdaki iklimlendirme sisteminin kontrolüyle de sağlanıyor. Yani demek istediğim aslında tam olarak şu, XC60 her ne kadar orta ölçekli bir SUV olsa da iç mekanında kullanıcısına verdiği his fazlasıyla tatmin edici…

Şimdi sıra geldi otomobilin T6 kodlu 2 litrelik turbo beslemeli ve 310 beygir güce sahip olan motoruna. Bu motor XC60’ın satın alabileceğiniz en performanslı motorlarından biri. Alternatif olarak T8 de var ama o hibrit teknolojiye sahip, T6 ise sadece 2 litrelik motora sahip.

310 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bu motor, 1941 kg ağırlığındaki bu otomobile beklediğinizden daha ciddi bir ataklık kazandırıyor. Sürüş modlarıylada kişiselleştirebilmeniz aracın kabiliyetini resmen gösteriyor. Havalı süspansiyonlarla desteklenen XC60, özellikle tempolu bir kullanım sırasında size güven veriyor. Viraj çıkışlarına doğru gaz pedalına basma şiddetinizi ayarlayamazsanız eğer, hemen önden kaymaya müsait. Otomobili kullandığım süre boyunca daha çok şehir içi trafiğinde kaldım. Şehir içindeki hareket kabiliyetiniz oldukça başarılı. Güçlü motor ani hızlanma taleplerinize çabuk ve kesin cevaplar veriyor.

En çok merak edilen durumun yakıt tüketimi olduğunu biliyorum. 2 litre turbo beslemeli, dört tekerlekten çekişli bir otomobil olarak XC60 ortalama 7.5 – 7.8 lt / 100 km fabrika verisine sahip. Ben otomobili kullandığım süre zarfında bana verdiği yakıt tüketim değeri ise 9.8 lt / 100 km idi. Aslına bakarsanız böyle bir otomobil için çok büyük bir rakam değil.

Bu sınıfta bir SUV satın almak isterseniz eğer XC60, rakiplerine göre daha iyi bir tasarıma ve güvenlik donanımlarına sahip. Otomobilin dizel motorlu versiyonunu başlangıç fiyatı ise 392 bin 260 tl.