Petlas da modaya uydu

Petlas’ın yüzde yüz yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği ProGreen PT525 lastikler, düşük dönme direnci değeriyle yakıt tasarrufu sağlıyor, karbon salımını düşürüyor.

Petlas, büyük ölçüde tamamlanan ve kapasite artırımının yanı sıra, Ar-Ge, teknoloji ve ham madde alanlarını da kapsayan 200 milyon dolarlık yatırım planlarıyla, sektörde ve Türk sanayindeki öncülüğünü sürdürüyor.

ProGreen PT525'in doğayla dost, daha kısa sürede eriyip yok olan özel sırt karışımı, dönme direncini azaltıyor. Optimize edilmiş desen tasarımı ve üstün teknolojili bileşenleri ile ProGreen PT525, yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltma önceliğiyle üretildi. Bunu sağlarken güvenlikten ve performanstan da ödün vermeyen ProGreen PT525 üstün yol tutuş ve viraj performansı sunuyor.

Geliştirme aşamasından üretimine kadar, dünya standartlarına duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, “Petlas teknolojisi, yerli mühendislik bilgisi ve iş gücü emeğiyle üretilen, yüzde 100 Türk ürünü Petlas ProGreen PT525, Ar-Ge gücümüz kadar, doğaya, Dünya'ya ve topluma karşı duyarlılığımızı da yansıtıyor” şeklinde konuştu.

ProGreen Akaryakıt fiyatları artsa da yannızda

Petlas'ın düşük yuvarlanma direncine sahip ProGreen lastikleri akaryakıt tasarrufu yapılmasına ek olarak taşıtların CO2 salınımlarında azalma sağlanmasına yardımcı oluyor. ProGreen lastik yanakları üzerindeki P-ECO işareti, lastiklerin enerji verimliği ve yakıt tasarrufuyla çevreye olan duyarlılığını gösteriyor.

Hem güvenli hem konforlu hem de çevreci

ProGreen PT525 lastiği, Petlas tarafından geliştirilen FST silika teknolojisinin uygulandığı sırt bloğu ve profil tasarımıyla yol tutuş, düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufunu bir arada sağladığını söyleyen Yahya Ertem, “Aracınız, hareketini sürdürürken, beş güce karşı koyar ve bunlardan biri yuvarlanma direncidir. ProGreen PT525'in yakıt tüketimini azaltabiliyor olması, özel sırt karışımı sayesinde dönerken meydana gelen yuvarlanma direncinin ve bundan doğan ısının azaltılması sayesinde gerçekleşir. Buna ek olarak, enerji tasarrufu için özel olarak tasarlanmış iç ve dış blok ile kanal yapısı viraj alırken lastiklerde optimum bükülme sağlar. Böylece tekerleklerin dönmesinin neden olduğu ekstra güç kaybı ortadan kaldırılmış olur. Bu da hem yakıt ve karbon salınımı tasarrufuna, hem de sürüş güvenliği ve konforuna olumlu etki eder.”