Petlas’tan büyüme hedefleri!

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, Orta Doğu ve Afrika pazarında tüm segmentlerde yüzde 40 – 100 arası büyüme hedefiyle hareket ediyor.

Bölge genelinde iş ve tarım makinaları segmentinde genel ortalamada yüzde 50'yi aşan pazar payının yüzde 60'lar seviyesine, binek otomobil segmentinde ise Orta Doğu pazarında yüzde 3-10 arasında olan payını yüzde 5 – 15 bandına çıkarılması hedefleniyor. Fas ve Tunus'ta ise, binek otomobillerde yüzde 10 olan pazar payının, bölge ekonomisinde yaşanacak olumlu gelişmeler doğrultusunda kademeli olarak yüzde 15 – 20 bandına çıkarılması öngörülüyor.

Automechanika fuarlarının Ortadoğu ayağı olarak 1–3 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dubai'de 58 ülkeden 2 binden fazla katılımcı ve 109 ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçiyi bir araya getiren Automechanika Dubai Fuarında AKO, başta Petlas ve Starmaxx markaları olmak üzere AKO Akü, Turbo Akü ve AKO Jant ile yer aldı.