Petronas’tan yeni Ar-Ge merkezi

1974 yılında kurulan ve 25 yıldır Türkiye’de madeni yağlar pazarında faaliyet gösteren Petronas, İtalya’nın Torino şehrinde 60 milyon dolar yatırımla devreye aldığı yeni Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile yağ teknolojilerinde yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni açılan AR-Ge Merkezi, önemli OEM ortaklarıyla yapılan işbirlikleri ve ortak mühendislik çalışmalarıyla uzun yıllardır edinilen birikim ve tecrübelerin önemli bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

FCA (Fiat-Chrysler Grubu) ve CNH Grubu (Case-New Holland) ile olan uzun soluklu ortaklığın da ön plana çıktığı Ar-Ge Merkezi'nin açılışında konuşan Grup CEO'su ve Petronas Madeni Yağlar Genel Müdürü Giuseppe D'Arrigo, “Ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmak, deneyimlerini, teknik becerilerini ve uzmanlıklarını paylaşmak, bizim için kazanmanın anahtarını oluşturuyor” dedi.

İtalya'daki yeni merkezin başına geçecek olan Petronas Downstream Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Petronas Madeni Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı Dato’ Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir ise açılış esnasında yaptığı konuşmada, endüstrinin öncelikli sorunlarından biri olan karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak akışkanlar ve yağlar üzerinde daha fazla araştırma yapma ve geliştirme taahhüdünü yineledi.