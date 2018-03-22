Peugeot 3008, Türkiye’de Kompakt SUV olarak Yılın En İyi Otomobili seçildi

Peugeot’nun ürün stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan Peugeot 3008, Auto Motor Sport Türkiye Dergisi okuyucularının oylarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Best Cars” yarışmasının Kompakt SUV kategorisinde birinci seçildi.

Auto Motor Sport Türkiye, bu yıl ikincisini düzenlediği “Best Cars” (Yılın En İyi Otomobilleri) yarışmasının sonuçlarını 20 Mart 2018 tarihinde düzenlenen ödül töreninde açıkladı. Peugeot 3008 Kompakt SUV kategorisinde en yakın rakibinin puanının iki katı puan ile bu yıl Türkiye'de Yılın En iyi Otomobili' seçildi. Bu ödül, Peugeot 3008 SUV'un niteliklerini ve markanın ürüne vermiş olduğu önemi doğrularken, aynı zamanda sedan pazarı olarak bilinen Türkiye'de SUV araçlara olan eğilimini de gözler önüne seriyor.

Auto Motor Sport dergisinin okuyucularının oylarıyla belirlenen ‘2018 Best Cars” yarışmasının ödül töreninde konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç : “Peugeot 3008, sahip olduğu teknoloji ve niteliklerle son derece başarılı bir otomobil. Üst yönetimden, montaj hattındaki çalışana kadar Peugeot ailesi olarak 3008 SUV modelimize güveniyor ve inanıyoruz. Satışa sunulduğu tarihten bu yana globalde 321 bin adet üzerinde sipariş edilen Yeni SUV Peugeot 3008, Türkiye pazarında 9.300 adetin üzerinde bir satış performansı sergiledi. Peugeot 3008 SUV'un global pazarlarda olduğu gibi Türkiye'de de tüketiciler tarafından beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Auto Motor Sport Türkiye dergisinin yöneticilerine böyle bir organizasyona imza attıkları ve dergi okuyucularının değerli oyları için ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.