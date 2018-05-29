Peugeot bu yıl yine Roland Garros’u destekliyor

34 yıldır Roland Garros Turnuvasını destekleyen Peugeot, bir kez daha 27 Mayıs - 10 Haziran 2018 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen bu turnuvaya destek veriyor.

Peugeot, 3008 ve 5008 modelleri ağırlıklı olmak üzere, yaklaşık 225 araçlık bir filo ile bu yıl Roland-Garros’un merkezinde; oyuncuların, VIP misafirlerin, gazetecilerin ve seyircilerin ulaşımlarını sağlıyor. Markanın yeni Drive To Tennis tanıtım kampanyasında; tenis sporu ve markanın en yeni ürünleri birbiriyle örtüşüyor.

Peugeot aynı zamanda Roland Garros ile ortaklaşa yürüttüğü “Road to Roland Garros’” deneyimini de tekrar ediyor. Oyuncular ve marka elçileri iki hafta boyunca dönüş yolunda Peugeot 5008 içerisinde Sandy Heribert tarafından yöneltilen soruları yanıtlıyor olacaklar. Peugeot uluslararası tenis stratejisini geliştirmek üzere 11 oyuncudan oluşan uluslararası bir ekibe güveniyor. Fransa'dan Lucas Pouille (ATP sıra 16), Gilles Simon (ATP sıralaması 75) ve Jérémy Chardy (ATP sıra 86), Almanya'dan Alexander Zverev (ATP 3), İspanya’dan Pablo Carreño (ATP sıralaması 11), David Ferrer (ATP 42) ve Fernando Verdasco (ATP 35), İngiltere'den Jamie Murray (ATP, 11), Arjantin'den Juan Martin Del Potro (ATP sıra 6), Leonardo Mayer (ATP 43) ve Diego Schwartzman (ATP 12) 2018 Peugeot Roland-Garros ekibini oluşturuyor.

Roland Garros renkleriyle şekillenen Peugeot 108

Peugeot 108 TOP! Roland Garros, Avrupa’da satışa sunuldu. Açılabilir elektrikli kumaş tavan, yan ayna kapakları, kenarlar ve Peugeot yazılarında kullanılan kil tonlarındaki turuncu renk gövde rengi ile kontrast oluştururken çekici ve havalı bir görünümü beraberinde getiriyor.

İç mekan da kişiselleştirilmiş durumda. Konsol 108 TOP! Roland Garros'un gövde rengi ile eşleşiyor. Kumaş döşemeler ve halı paspaslar da turuncu rengi ve turnuva logosuyla bu versiyona özel bir tasarım ortaya koyarken alüminyum kapı eşikleri tasarımı tamamlıyor ve sportifliğe vurgu yapıyor.

Yeni Peugeot 508 Eylül ayı itibariyle satışa sunulmaya başlanacak. Ancak Roland-Garros’a gelen tüm ziyaretçiler sergilenen iki adet Peugeot 108 TOP! Roland Garros ile birlikte Yeni Peugeot 508'i de keşif etme imkanı bulacaklar.