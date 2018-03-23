Peugeot’tan yeni elektrikli bisiklet modeli!

Peugeot’nun eM02 FS Powertube dağ bisikleti, markanın yeni nesil elektrikli bisiklet (eBike) serisinin öncüsü olarak ortaya çıktı. Kadroya entegre edilen kompakt boyutlu batarya, bütünleşik bir tasarım oluşturmuş.

Dayanıklılık ve cross için tasarlanan bu yeni dağ bisikleti Cenevre’de Peugeot Rifter 4X4 Concept ile birlikte tanıtıldı. Ön ve arka süspansiyon sistemi kadar 27,5 inç çapındaki jantlar da konforu tesis ederken arazi kullanımını destekliyor. Elektromotor ve 500 Wh BOSCH bataryadan oluşan sistem 125 kilometreye kadar bir menzile imkan tanıyor. Saten kaplamalı eloksal sarı renk, Peugeot Rifter 4X4 Concept'in tasarımını tamamlıyor.

Peugeot Design Lab Müdürü Cathal Loughnane yapmış olduğu değerlendirmede “Yeni eM02 FS Powertube, Bosch lityum-iyon pilleri ve Performance CX motor ile donatılan Peugeot dağ bisikletleri ailesinin başarısını temel alıyor ve aynı zamanda Peugeot elektrikli bisikletlerinin (eBike) geleceğini temsil ediyor. Bosch'un yeni kompakt boyutlu bataryaları kadronun dikey tüplerine entegre edilirken ağırlık merkezini düşürüyor ve daha dengeli bir sürüş sunuyor. Söz konusu uygulama pillerin değişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda arazi kullanımında kaçınılmaz olan toz ve çamurdan korumaya yardımcı oluyor. Kadroya entegre edilen kompakt boyutlu batarya akıcı ve bütünleşik bir tasarım sunuyor.” dedi.