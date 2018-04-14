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Pininfarina elektrikli hiper otomobilini 2020’de tanıtacak!

Pininfarina ve Mahindra ortaklaşa olarak elektrikli otomobil üretecekler. Markanın adı ise Automobili Pininfarina olacak.

Fatih TAN
android-time 15:00 14 Nisan 2018
Haberler Otomotiv
Pininfarina elektrikli hiper otomobilini 2020’de tanıtacak!
Pininfarina ve Mahindra ortaklaşa olarak elektrikli otomobil üretecekler. Markanın adı ise Automobili Pininfarina olacak.

Pininfarina aslında İtalyan bir otomobil tasarımcısı. Yıllardır sektördeki tasarımlarıyla dikkat çeken marka Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot ve Lancia gibi bir çok markaya otomobil tasarladı. Şirket şuanda Giuseppe Farina’nın çocukları tarafından yönetiliyor.

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Son günlerde Mahindra ile ortaklaşa bir otomobil üretimi işine soyunan marka, Mahindra’nın altyapısı üzerine şekillenecek olan bir otomobil tasarlayacak. Bu birlikteliğin ilk meyvesiyle ise 2020 yılında tanışacağız. Tamamen elektrikli olması planlanan hiper otomobil, Mahindra’nın Formula E tecrübelerinden faydalanılarak yapılacak. Son gelişmelere göre bu otomobil PF-Zero model adına sahip olacak.

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Otomobilden limitli sayıda üretilmesi planlanıyor.

Son güncelleme: android-time 14:1214.04.2018
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