Pirelli otomobil üreticilerinin onayını aldı

Pirelli, lastik delindiğinde dahi yola devam etmeye olanak sağlayan “Run Flat” teknolojisine sahip lastikleri için aldığı 500'den fazla homologasyon (üretici onayı) ile otomobil üreticilerinin tercih ettiği marka olarak konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar “Run Flat” teknolojisine sahip lastikleri için 516 adet homologasyon alan Pirelli, başka bir deyişle otomobil üreticilerinin bu lastikleri orijinal ekipman olarak seçmeleri için gerekli şartları sağladı. Pirelli'nin sahip olduğu bu homologasyonlar, 326 yaz lastiği, 100 kış lastiği ve 90 dört mevsim lastikten oluşuyor. Pirelli, halen ürün yelpazesi için 2800’den fazla üretici homologasyonuna sahip bulunuyor.

Alfa Romeo, Giulia sedan modeli için homologasyonlu Pirelli ‘Run Flat' lastikleri tercih eden en son marka olurken BMW, Cadillac, Dodge, Jeep, Mercedes, Mini ve Rolls-Royce gibi üreticiler de lastik delindiğinde bile yola devam edebilen Pirelli lastiklerini kullanıyorlar. Sürücülerin otomobillerinde lastik basıncı izleme sistemi ‘ani basınç kaybı uyarısı' verdiğinde dahi bu lastikler maksimum 80 km/saat hızla 80 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Pirelli'nin ‘Run Flat' teknolojisi P Zero, Cinturato, Scorpion ve Scorpion Winter, Winter Sottozero 3 ve Winter Sottozero Serie II lastiklerde sunuluyor. Dolayısıyla, ürün yelpazesi, 18 inç ve daha büyük jantlı donanımların %97’sini 24 özel ürün koduyla kapsıyor.