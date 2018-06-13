Polestar Engineered geliyor!

Volvo, yeni S60'a T8 Twin Engine motorunu da ekledi. Bu motorla birlikte serinin ne hızlı ve güçlü olacak olan modelinin adı da Polestar Engineered oldu.

Duyuru, şirketin Güney Carolina’nın Charleston kentinde yer alan ABD'deki ilk üretim tesisinin açılış töreninde, yeni S60 premium spor sedan modelinin tanıtımından bir hafta önce yapılacak. Tesis, Volvo'nun ABD’de üretilen ilk otomobili olan yeni S60’ın tek üretim sahası olma özelliği taşıyor.

Volvo’nun performanslı modellerini geliştiren Polestar'ın performans mühendisliği uzmanlığını otomobilin tekerleklerine, frenlerine, süspansiyonuna ve motor kontrol ünitesine uygulayan eksiksiz bir teklif. Teklif, Volvo Cars ve Polestar'ın elektrikli otomobillere yönelik taahhüdünü de yansıtıyor.

Volvo Cars Başkan ve CEO'su Hakan Samuelsson, “Elektrikli otomobiller bizim geleceğimizdir” dedi. “Bugün, Polestar'ın performans mühendisliği uzmanlığıyla geliştirilen Volvo elektrikli modellerin yeni çağı başlıyor. Bu strateji, otomotiv endüstrisinin geleceğinin elektrikli olacağına dair ortak inancımızla sıkı sıkıya bağlıdır.”

Polestar Engineered, ilk kez yakın zamanda sunulacak olan yeni S60 premium spor sedan üzerinde tanıtılacak. Bu isim sadece, modelin en üstünde yer alacak ve T8 Twin Engine’ye sahip olacak ayrıca Volvo’nun R Design versiyonlarında da bu motor konumlandırılacak.

Gelecek yıllardan itibaren yeni V60 stationwagon ve XC60 SUV üzerinde de yer alacak olan Polestar Engineered, Volvo yetkili satıcıları ve Volvo’nun premium otomobil abonelik hizmeti olan Care by Volvo üzerinden, küresel olarak sınırlı sayıda satışa sunulacak. Bu otomobillerdeki farklılık sadece motorlarla sınırlı değil. Yeni hafif jantlar, Polestar Engineered bileşenlerinin ayırt edici rengi olan altın rengi fren kaliperlerini gösterebilmek için açık bir tasarıma sahip. Ayrıca, Polestar amblemleri, siyah krom egzoz boruları ve altın emniyet kemerleri de Volvo otomobilin Polestar Engineered ile donatılmış olduğunu gösteriyor.

Motor kontrol ünitesinin ince ayarı sayesinde, S60 elektrikli T8 Twin Engine motorun değerleri 670 Nm tork ve onunla kombine 415 hp güce çıkıyor -standart T8 Twin Engine, 400 hp ve 640 Nm değerlere sahip. Yazılım yükseltmeleri yakıt tüketimini iyileştirirken, emisyon-nötr performansını artırıyor ve otomatik vites ayarını hassaslaştırıyor.

Volvo Cars Araştırma ve Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green, “Yeni S60 T8 Polestar Engineered, ne stiyorsanız onu yapan bir elektrikli otomobil” diyor “Tüm bileşenleri, birlikte çalışmak ve hem duyarlı hem de heyecan verici bir sürücü otomobili sunmak için hassas bir şekilde ayarlanmıştır”.