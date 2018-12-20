Porsche, 718 modelinin en yeni versiyonlarını tanıttı!

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, giriş modeli olan 718'lere standart versiyona göre daha fazla saf sürüş sunan T modellerini ekledi. 2 litre dört silindirli turbo beslemeli, ortaya konumlandırılmış motora sahip olan bu modeller temelde daha hafif, daha hızlı ve daha dinamikler...

Markanın model kodunun arkasına eklediği T harfi aslında Touring anlamına geliyor ve eş anlamlı olarak da daha saf bir zevk olarak da anılıyor. İki koltuklu otomobil kullanıcısına standart versiyona göre 20 mm yere daha yakın bir gövde sunuyor. Yazının başında da belirttiğimiz gibi 718 T modelleri 2 litrelik dört silindirli motorla sunuluyor ve bu motorda ekstra güç farkı yok!

Yere yakın olan gövdenin haricinde T ile birlikte otomobil düz şanzımanla da satın alınabiliyor. Ayrıca Porsche Torque Vectoring(PTV) yani tork yönlendirme sistemi ve mekanik kilitli diferansiyeli de kullanıcısına sunuyor. Markanın çift kavramalı otomatik şanzımanı olan PDK ise opsiyonel olarak satın alınabiliyor.

Otomobil standart versiyonda bulunan bazı konfor ögelerine sahip değil. Bunların başında kapı kolları ve PCM(Porsche Communication Management) multimedya sistemi geliyor. 718 logolu spor koltuklar standar versiyonun koltuklarına göre daha hafif.

718 modelinin T versiyonun iç mekanı sportif açıdan da daha yukarı konumlanmış durumunda. 360 mm GT direksiyonu sürüş modu düğmesine sahip. Ön konsol ise parlak siyah detaylarla süslü. Boxster T ya da Cayman T logoları ise kapı eşiklerinde yazıyor.

Otomobilde 20 inç hafif alaşımlı jantlar parlak siyah renklerde sunuluyor. Ayrıca arka tamponun tam ortasında yer alan çift egzoz çıkışı da siyah renkli. 718 T modelinden satın almak isteyen müşteriler aracın gövde rengini Indian Red, Racing Yellow, Carrera White, Deep Black, GT Silver, siyah ya da beyaz seçebiliyor. Porsche ekstra olarak müşterilerine Lava Orange ve Miami Blue renklerini de seçmelerini sağlıyor. 718 T’nin fiyatı ise standart 718’lerden yüzde 5 ile 10 arasında daha ucuz oluyor.

Otomobilde bulunan 2 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motor 300 beygir güç ve 380 Nm tork üretiyor. Manuel şanzımanla otomobil(Cayman) 1350 kg ağırlığında iken PDK ile 1380 kg ağırlığında oluyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 5.1 saniye ile 4.7 saniye arasında gerçekleşiyor!