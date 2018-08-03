Porsche gelirlerini yükseltmeye devam ediyor!

Porsche AG, otomobil satışı, satış gelirleri ve çalışan sayısı bakımından başarılı bir yarıyılı daha geride bıraktı. 2018 yılının ilk yarısında Porsche’nin cirosu 12,3 milyar Euro’ya ulaşırken, satış adedi 130 bin 598 adede, çalışan sayısı ise 30 bin 785 kişiye yükseldi.

2018'in ilk 6 ayında Porsche AG'nin faaliyet sonuçları, cirosu, satışları ve çalışan sayısında artış yaşandı. Faaliyet sonuçları yüzde 1'lik bir artışla 2,2 milyar Euro'ya yükselirken, şirketin cirosu ise yüzde 4 artarak 12,3 milyar Euro oldu. 2018'in ilk yarısında satışları yüzde 3 artarak 130 bin 598 adede, çalışan sayısı ise yüzde 5 artarak 30 bin 785 kişiye yükseldi.

Yılın ilk yarısında otomobil satışlarında en büyük artış Panamera'dan geldi. Haziran ayı sonuna kadar bu dört kapılı spor otomobilinden 20 bin 500 adet satan Porsche, bu sayede geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki Panamera satışlarını neredeyse ikiye katladı. 911 satışları da iki basamaklı bir büyümeyle yüzde 28 oranında artarak 21 bin 400'e ulaştı. 46 bin 600 adet satan Macan ve 28 bin 700 adetle Cayenne, Porsche'nin en çok satan modelleri olmayı sürdürdü. Kendi iç pazarı olan Almanya'da 2018'in ilk 6 ayında satışlarını yüzde 11 artıran Porsche, Avrupa genelinde ise yüzde 9 artış kaydetti. Çin 33 bin 363 adetle markanın en güçlü pazarı olmaya devam ederken, ABD 29 bin 421 adetle Çin'in arkasında yer aldı.