Rallikros finali Körfez Pisti’nde

İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya illerinden 16 sporcunun mücadele edeceği 2018 sezonunun son ulusal otomobil sporları organizasyonu olan Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı 16 Aralık Pazar günü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından İzmit Yarımca'da yer alan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek...

Bu organizasyon için yeni oluşturulan 1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. 16 Aralık Pazar sabahı idari ve teknik kontrolün ardından saat 10:00’daki serbest antrenmanlar ile başlayacak. Saat 11:30’dan itibaren sıralama turlarına geçilirken, yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından 15:00’de yarı final turları 16:00’da da final turlarına başlayacaklar.

11:00-17:00 saatleri arasında da historic ralli otomobilleri ile Apex Masters drift pilotlarının gösterileri pistteki tansiyonu daha da yükseltecek. Ayrıca padok alanında ralli simülatörleri, klasik otomobiller ve offroad araçları sergisi ile sürpriz aktiviteler de izleyicilerle buluşacak.