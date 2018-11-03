Rally Antiphellos başladı!

Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı’nın destekleri ve ev sahipliğinde Likya dönemine kadar uzanan tarihe tanıklık etmiş coğrafyada gerçekleşecek olan Rally Antiphellos, 1 Kasım 2018, Perşembe günü gerçekleşen teknik kontrolün ardından saat 15:00’da Kaş Meydanı’ndan seramonik start ile başladı.

Rally Antiphellos, 149,42 km uzunluğunda, sırasıyla Kasaba, Gedikbaşı ve Kuruova’nın etaplarının geçişinin ardından kamp alanında sona erdi.

Günün Sonuçları:

MOTOSİKLET KATEGORİSİ

1. Serkan Özdemir

2.Selçuk Bektaş

3. Oğuz Küçükbarak

OTOMOBİL KATEGORİSİ

1. Mert Becce/ Hakan İsen

2. Tolga Yılmaz/ Ebru Demiray Erişti

3. Deniz Dağlı/ Sibel Dağlı

Profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun olarak hazırlanmış parkurlarda mücadele edecek olan pilotlar, rally ya da zamandan bağımsız raid kategorisine katılabilecekler.

Teknik ve güvenlik şartlarına uygun olan motorsiklet, ATV-SSV ve 4×4 araçlarla katılımcıların zorlu parkurları geçmek için yarışacağı organizasyon tek bir kamp alanına sahip olup, 3 gün boyunca Antalya-Kaş bölgesinin farklı noktalarını geçerek, gün sonunda aynı noktada finish görecek.

Kaş ve çevresinde yer alan tarihi güzelliklerin arasından ilerleyerek, Kasaba, Gömbe, Sütleğen, Katrandağ, Kalkan üzerinden toplamda 421 km yol katedecek ve başladığı nokta olan, Kaş merkezde son bulacak.