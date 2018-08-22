Renault Arkana geliyor!

Yaz mevsiminin başlarında Renault markasının Coupe SUV formunda bir otomobil üzerine çalıştığını paylaşmıştık, işte o otomobilin ismi ve üretim yeri belli oldu! İsmi Arkana olan otomobil, markanın Moskova'daki fabrikasında Rusya'da üretilecek!

2018 Moskova Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan modelin ismi ve üretim yeri belli oldu. Model isminin yazılını olduğu bir fotoğraf marka tarafından paylaşıldı. Fotoğraf üzerinden Megane ve Talisman modellerinin stoplarının tasarımına Arkana’nın da sahip olduğu anlaşılıyor.

Yaz başlarında yapılan bir açıklamada otomobilin önden görünümü de paylaşılmıştı. Megane ve Talisman modellerinde kullanılan C şeklindeki farlara sahip olacak olan otomobil arka tasarımında da ortak detaylarla birlikte adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

Dünya üzerindeki kullanımı ve tercih edilme miktarı gün geçtikçe artan SUV araçlara böylece bir yenisi daha katılmış olacak. Otomobilin boyutları ve teknik detayları hakkında fazla bilgi verilmezken, aracın daha çok Captur modeliyle eş değer bir boyutta olacağı konuşulan konular arasında. Otomobilin ismi Latince Arcanum’dan geliyor ve bu da gizli, sır gibi kavramlar anlamında.