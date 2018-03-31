Renault Captur elektrikleniyor!

Captur'un 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan yeni versiyonu hibrit motor teknolojisine sahip olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni motorlarının ardından Captur, 2019 yılındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni jenerasyonuyla karşımıza çıkacak.

Renault markası dizel motor engellemelerinden sonra korkusuzca yoluna 1.5 dCi motorlarıyla devam etse de yeni modeldeki hibrit motor alternatifini de unutmamış.

Clio ve yeni Juke altyapısı üzerinde şekillenecek olan yeni Captur, CMF-B isimli platforma sahip olacak. Ayrıca bu platform sayesinde yeni model

boyutlarıyla ve iç hacmiyle de rekabetçi bir otomobil modeli olacak.

Otomobilin iç mekanında yeni multimedya sistemine de yer verilecek ve ikici seviyedeki otonom sürüş teknolojisine sahip olacağı da konuşulan konular arasında.

Tanıtımıyla alakalı bir aksaklık olmazsa eğer yeni Captur ve Juke 2020 yılının ilk çeyreğinde yollarda olmuş olacak ve aynı tarihlerde bu otomobillerin rakibi olan Peugeot 2008 de kabuk değiştirmiş olacak!