Renault elektrikli otomobil üretimine 1.2 milyar dolar yatıracak!

Renault, elektrikli otomobil üretimini geliştirmek, elektrik motorlu modellerini ve üretim kapasitesini arttırmak için Fransa'daki fabrikasına 1.2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı!

Paris’in batısında yer alan, Zoe üretimi yapan Flins fabrikası için Renault üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu fabrika Zoe’nin yanında Clio ve Nissan Micra modellerinin de gelişimi için çalışıyor.

Renault’un Fransanın kuzeyinde kalan Douai fabrikası ise markanın elektrik motorlu modelleri için yeni altyapılar üretiyor ve bunları Japon ittifakları Nissan ile paylaşıyor. Bu fabrika bu duruma ek olarak Renault’un ikinci elektrikli modelini üretecek. Aynı zamanda Flins’de Espace, Scenic/Grand Scenic ve Talisman modelleri üretiliyor.

Carlos Ghosn bu durumlar alakalı, “Fransa’daki elektrikli otomobil üretimimizi arttıracak yatırımımızı hızlandırıyoruz” açıklamasında bulundu. Son olarak da Renault’tan yapılan açıklamada Fransa’nın doğusunda bulunan Cleon fabrikası elektrikli motor üretimini yatırımla üç kat arttırmaya hazırlanıyor ve bu fabrikada Kangoo modelinin elektrikli versiyonu üretiliyor.