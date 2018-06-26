Renault Formula 1 takımından özel kutlama!

Arabistanlı kadın girişimci ve Suudi Arabistan Motorsporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aseel Al-Hamad, 10 yıl aradan sonra gerçekleşen Fransa Grand Prix’si öncesinde Renault Sport Formula 1 Takımı’nın E20 otomobilini kullanma fırsatına sahip oldu.

Aseel Al-Hamad’ın kullandığı Formula 1 aracı 2012 Abu Dhabi Grand Prix'sinde F1 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'i zafere taşıyan aynı tip araç. Aseel, 5 Haziran'da Le Castellet'de, Formula 1 otomobili ile ilk deneyimini gerçekleştirdi. Zorlu pistte Renault Sport Formula 1 Takımı mühendis ve teknisyenlerinin desteğiyle önce bir otomobil ile antrenman yaptı ve günün geri kalanında Renault'nun E20 Formula 1 otomobilinin direksiyonuna geçti.

Aseel, Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü ve şampiyonu Michèle Mouton'un başkanlığını yaptığı FIA Motorsporları Kadın Komisyonu'nda ülkesini temsil ediyor. Aseel Al-Hamad, “Genç yaşımdan bu yana yarış ve motorsporlarını seviyorum. Formula 1 otomobili kullanmak, hayallerimin ve hedeflerimin çok ötesinde bir şeydi. Fransa Grand Prix'sinde izleyicilerin önünde Renault Sport Takımı'nın E20 F1 aracını kullanmış olmak büyük bir onur. Umarım, Suudi Arabistan Krallığı'nda kadınların araç kullanmasına izin verildiği gün bunu gerçekleştirmiş olmam, tutku ve hayal kurma becerisine sahip olduğunuzda neler yapılabileceğinizi herkese gösterir.'' dedi.