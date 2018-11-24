Renault ikinci el pazarına giriyor!

Renault Grubu, ikinci el araç satışı aracılık hizmetleri alanında olan Carizy'yi satın aldı! Bu satın alma Renault'un büyümekte olan ve potansiyeli yüksek pazarlarda varlığını gösterme stratejisinin bir adımı olarak gösteriliyor.

Renault Grubu, ikinci el araç satışı aracılık hizmetleri alanında uzmanlaşan şirket Carizy’yi satın aldığını açıkladı. İkinci el şirketinin uzmanlığı, Renault'nun profesyoneller arasında (B2B) ve profesyonellerle özel kişiler (B2C) arasındaki ikinci el araç satışlarındaki bilgi birikimini ve satış ağını tamamlıyor. Güvenilir ikinci el alışverişi yapmak isteyen müşteriler, ikinci el satışlarında aracılık yapan, tam destekli, güvenli ve dijital bir müşteri deneyimi sağlayan Carizy’nin hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Renault Grubu Fransa Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Buros, şunları ifade etti: “Carizy’nin satın alınması, Renault'nun gelişmekte olan büyük bir potansiyele sahip ikinci el araç satışı pazarında varlık gösterme stratejisine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Carizy ile birlikte, maksimum sayıda müşteri için yenilikçi, eksiksiz ve dijital hizmetler sağlayabileceğiz.”