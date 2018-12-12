Renault logolu Dacia olmayacak!

Renault Grubu tasarım patronu Lauren van den Acker yaptığı açıklamada, Renault markasının logosuyla satılan Dacia modellerinin kademeli olarak ürün gamından çıkacağını ve Dacia'nın tasarım konusunda özgürleşeceğini açıkladı.

Duster, Logan ve Sandero Stepway gibi ülkemizde de tutulan modelleri olan Dacia, bazı pazarlarda bu modellerini Fransız markanın logosuyla müşterileriyle buluşturuyor. Bu pazarlar neresi diye soracak olursanız, Rusya, Meksika, Güney Afrika ve Hindistan bunlardan bazıları.

Acker, “Benim hedefim, eşsiz bir Renault ürün gamı oluşturmak ve Dacia’nın Renault türevi otomobilleri olmasını durdurmak” açıklamasını yaptı. Ayrıca Acker, “Bu durumun iş boyutunu tartışmayalım, çünkü Renault bazı pazarlar için pahalı bir marka ve Dacia bu noktada devreye giriyor ama bu bizim onları yeniden ürettiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Ama şu anda Rusya pazarına daha fazla otomobil satıyoruz ve bu yüzden farklılaşmak zorundayız” Dacia Duster, Rusya’da Renault logosuyla satılıyor.

Rus pazarında da satılan Captur, Renault markasının gelişmekte olan B-SUV segmentindeki ilk modeliydi ve bu aracı Rusya’da Arkana diye yeni bir versiyonla da satacaklarını duyurdular. Bu durum markanın Dacia’dan farklılaşmasındaki ilk adımı olarak kabul edilebilir.

Acker son olarak Renault markalı Dacia modellerinin aşamalı olarak markanın ürün gamından her pazarda çıkarılması gelecekteki Dacia tasarımını daha da özgürleştireceğini konuşmasına ekledi. “Yeni jenerasyon Dacia modelleri daha iyi olacak. Biz daha iyi olması için çalışıyoruz, Renault daha arzulanır ve Latin çizgilerindeyken Dacia daha fazla Alman ve güçlü olacak. Bu strateji bizi daha iyi hale getirecek” dedi.